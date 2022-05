El descargo de Alexander Barboza después de una nueva expulsión

Libertad venció 1-0 a Nacional con gol de Roque Santa Cruz en el último minuto de partido. El Gumarelo sostuvo la ventaja de seis puntos sobre Cerro Porteño, que horas antes había goleado 4-0 a Olimpia en el Defensores del Chaco. El triunfo terminó opacando la nueva expulsión de Alexander Barboza, quien a los 16 minutos, vio la roja por un codazo a Carlos Arrúa.

La inferioridad numérica no duro mucho tiempo, ya que a los 36, el mismo Arrúa fue expulsado. De todas maneras, la acción de Barboza fue criticada y más, después del episodio de agresión a Guillermo Paiva en el clásico blanco y negro de la primera rueda, motivo por el cual recibió 45 días de sanción. Esta vez, por reincidente, serán 3 juegos de suspensión.

Como aquella vez, Barboza utilizó las redes para expresar el descontento y la decepción. “Pocas veces en mi vida me sentí tan triste, tan decepcionado y con tanta bronca como la que siento hoy (domingo). Jamás en mis 7 años de carrera profesional me había pasado algo así”, comenzó el zaguero argentino en un posteo en Instagram.

“Intento entregarme al máximo desde el minuto cero, quizás esas ganas y ese deseo por ganar hacen que me sucedan estas cosas. Mi tristeza es absoluta y hace que por mi cabeza pasen mil cosas. Seguir, no seguir, para que, porque? Hoy no tengo las respuestas a eso y me preocupa”, continuó Barboza, quien no estará en los próximos tres cotejos del líder en el torneo Apertura.

“Cada vez que me empiezo a sentir bien, tiene que pasar algo que rompa con ese sentimiento tan lindo que es ser feliz. Libertad sigue puntero y eso es lo único que hoy calma este dolor. Uso este medio como descarga, ya que no quería guardarme para mi lo que hoy estoy sintiendo”, culminó a días del choque decisivo contra The Strongest por la Copa Libertadores.