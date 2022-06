“Si el campeonato se puede liquidar hoy, sería genial”

Libertad es el puntero del torneo Apertura 2022 del fútbol paraguayo y lidera con 4 puntos cuando restan 9 por disputar. Este martes, en la antepenúltima ronda, el Gumarelo puede gritar campeón, pero no depende de sí mismo: está obligado a triunfar y espera que Cerro Porteño, el escolta, pierda contra General Caballero de Juan León Mallorquín en La Nueva Olla.

Rubén di Tore no escondió el anhelo de sentenciar el campeonato en Villa Elisa, donde visitará a Sol de América. “Si se puede liquidar hoy sería genial, pero se tienen que dar muchas sumas y restas”, expresó el presidente al Cardinal Deportivo. “No me interesa contra quien, nosotros queremos dar la vuelta (olímpica)”, agregó el titular.

Si los dirigidos por Daniel Garnero no logran conquistar el título en esta fecha, pueden anticipar la consagración en la penúltima, ya que recibirán al Ciclón en La Huerta (sábado 25 a las 19:15). “Creo que el técnico va a poner lo mejor que tiene. Nosotros tenemos que hacer lo nuestro, entrar y ganar el partido”, expresó Di Tore. El partido, en Villa Elisa, arranca a las 18:30.

