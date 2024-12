Libertad tricampeón: Así está el palmarés de la Copa Paraguay

Libertad es campeón de la Copa Paraguay 2024. El Gumarelo conquistó la sexta edición después de superar por 1-0 a Nacional en la final y amplió la hegemonía en el palmarés de títulos. El Repollero de Sergio Aquino, quien levantó el título como entrenador después de lograr como jugador en 2019 y asistente técnico en 2023, llegó a las tres consagraciones en la historia del certamen.

Los de Tuyucuá son los primeros en ganar la competencia en tres oportunidades luego de 2019 (vs. Guaraní) y 2023 (vs. Sportivo Trinidense). Además, han aumentado la diferencia sobre los otros tres vencedores: Guaraní, Olimpia y Sportivo Ameliano, todos con uno. El Aborigen logró en 2018 (vs. Olimpia), el Decano en 2021 (vs. Sol de América) y la V Azulada en 2022 (vs. Nacional).

Copa Paraguay: El palmarés de la Copa Paraguay

Libertad 3 (2019, 2023 y 2024)

Guaraní 1 (2018)

Olimpia 1 (2021)

Sportivo Ameliano 1 (2022)