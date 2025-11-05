Libertad: Últimos partidos de Guiñazú

Libertad, el más ganador del fútbol paraguayo del siglo XXI, apostó al Cholo, Pablo Guiñazú, para reemplazar a Sergio Aquino (46) y la jugada no salió para nada bien, ya que los números son pobrísimos.

Lea más: Deslucido clásico blanco y negro

Guiñazú solo registra un solo triunfo en 11 partidos, con seis empates, cuatro derrotas y una dolorosa eliminación en octavos de final contra Guaraní, en los penales.

En medio del pobre presente, el Guma aparece como juez de la definición del torneo Clausura, ya que tiene en su hoja de ruta a los dos campeonables.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El domingo, Libertad lidiará con Guaraní, en La Arboleda, a las 18:00. En la ronda siguiente visitará a Cerro Porteño y completará la temporada con el juego frente al descendido General Caballero de Juan León Mallorquín, en el barrio Las Mercedes.