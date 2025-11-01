Libertad vs. Olimpia, un clásico blanco y negro deslucido

Libertad y Olimpia disputan hoy la fecha 19 del torneo Clausura 2025 del fútbol paraguayo. El Gumarelo y el Decano juegan un deslucido clásico blanco y negro: comienza a las 20:00, hora de Paraguay, en La Huerta de Asunción. Conduce David Ojeda con el VAR de Zulma Quiñónez. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

Libertad, décimo en las posiciones

Libertad, campeón de la Supercopa Paraguay 2025 y del torneo Apertura 2025, no está en la pelea por el bicampeonato de Liga (tampoco por la Copa Paraguay 2025). Con un lugar asegurado en la próxima edición de la Copa Libertadores al conquistar el primer certamen del año, el Gumarelo de Pablo Guiñazú quiere finalizar el semestre sumando la mayor cantidad de puntos.

Olimpia, por la Copa Sudamericana

Olimpia tampoco está en la lucha por el título, pero a diferencia del rival, no tiene asegurado un lugar continental para el 2026. El Decano de Éver Hugo Almeida, sin chances de disputar la Copa Libertadores 2026, ocupa puestos de Copa Sudamericana 2026: es sexto con 53 puntos, a 2 de Recoleta FC (quinto con 55) y con un punto de ventaja sobre Nacional (séptimo con 52).

La formación de Libertad vs. Olimpia en la Primera División de Paraguay

Martín Silva; Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez, Matías Espinoza; Iván Franco, Ángel Cardozo Lucena, Lucas Sanabria, Rodrigo Villalba; Lorenzo Melgarejo y Óscar Cardozo.

La formación de Olimpia vs. Libertad en la Primera División de Paraguay

Facundo Insfran; Lucas Morales, Gustavo Vargas, Axel Alfonzo, David Martínez, Alexis Cantero; Fernando Cardozo, Hugo Quintana, Luis Abreu; Adrián Alcaraz y Carlos Sebastián Ferreira.