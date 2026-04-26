Juan Samudio sobre el arbitraje: “Hubo cosas externas que nos empujaban a...”

El estratega gumarelo no ocultó su inquietud por el desarrollo del juego, especialmente en el tramo final cuando el Decano se puso a tiro de empate. “La principal preocupación no era más que había cosas externas que nos empujaban a tener que armarnos un poquito atrás, y justamente no era el equipo de Olimpia; así que creo que, en una síntesis de todo lo que se puso, se van a ir viendo los criterios diferentes que se tomaron para ambos equipos, pero no quisiera entrar en eso. Sí, reiterar, recalcar y remarcar el gran esfuerzo que hicieron los jugadores, a los cuales no solamente yo, sino todo el equipo que estamos hoy detrás de ellos —porque ninguno somos más que ellos—, solo palabras de agradecimiento”.

Uno de los puntos más álgidos de la noche fue la expulsión de Álvaro Campuzano. Samudio comparó esa acción con una jugada que involucró al portero franjeado, Gastón Olveira en el gol de Alexis Fretes, sugiriendo que la vara no fue la misma para ambos bandos. “Llegué a ver esa; llegué a ver la jugada de expulsión que tendría que haber sido, para el arquero (Gastón Olveira) de ellos también—; por eso citaba mucho la diferencia de criterios. Porque no fue por, creo yo, por el toque de Álvaro Campuzano una lesión del jugador de Olimpia (Hugo Sandoval), sino que a consecuencia nada más; y la misma jugada completa en donde impacta totalmente y de lleno... y creo que me explicaron ahí el cuarto árbitro algo que fue porque ya vino el gol, pero el golpe estaba”.