Samudio sobre el nivel de su equipo: “Aparte de recordar lo bien que juegan, le pusieron mucha entrega”

En sus primeras reflexiones tras el encuentro, el estratega resaltó la unión del cuerpo técnico y la predisposición del grupo para asimilar el cambio de mando. “Creo que demostraron que no podés perder la memoria en tan corto tiempo. Ni siquiera pudimos entrar en ningún tipo de estrategia ni táctica; creo que fue más emocional la recuperación, y ellos lo tomaron pero de una manera espectacular. Yo también quería recalcar el agradecimiento especial que tengo, no solamente al plantel de jugadores o al plantel de directivos que hicieron que yo pueda estar también aquí, también a los compañeros Sergio Aquino y Cristian Riveros. Creo que entendimos que no era una situación en la que debíamos de imponer el ego de cada uno y, gracias a Dios, por lo menos en el resultado se expuso un gran rendimiento y un resultado que nos alienta a seguir por este camino”.

Uno de los puntos altos del equipo fue la recuperación de niveles individuales que venían siendo cuestionados. Jugadores como Gustavo Vilar y Federico “Pachi” Carrizo mostraron una versión revitalizada, fruto de un trabajo psicológico previo al pitazo inicial. “Y, de hecho, que fue no solamente una charla, sino que varias; por eso decía que en ningún momento intentamos hacer nada en lo táctico o estratégico, sino que nos propusimos levantar esto como sea. Se dio eso y la respuesta categórica, creo, de los jugadores —que aparte de recordar lo bien que juegan, le pusieron mucha entrega— es la que quiero siempre resaltar el día de hoy”.

El rol de los experimentados en un plantel joven

El “mágico” también analizó el peso de la jerarquía en un equipo que vino apostando fuertemente por la proyección de juveniles. Para el técnico, la respuesta de los referentes fue clave para marcar el camino en un escenario de alta presión. “De por ahí, uno quiera significar lo que tiene este plantel. La experiencia, quizás no mucha en cantidad porque están arropados por muchos jóvenes —contrariamente a muchos planteles en donde generalmente hay mucha experiencia y los jóvenes van sumando—; este plantel es un poco diferente. Pero creo que se demostró en la lucha que recordaron cómo jugar, recordaron la alegría de vivir cada juego intensamente; así que me voy a terminar explayando muchísimo en la entrega que pusieron ellos, porque son, decíamos en el vestuario, pura y toda exclusivamente de los muchachos”.