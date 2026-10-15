Libertad: Robert Rojas, sensible baja repollera

El próximo domingo, Libertad lidiará con Trinidense en el estadio Martín Torres, a las 19:20, por la decimoquinta fecha del campeonato Clausura 2026.

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Robert Samuel Rojas, uno de los zagueros de mayor regularidad en el elenco dirigido por Nelson Haedo Valdez, se lesionó en la ronda anterior contra Guaraní, por lo que tendrá un obligado descanso.

El defensor, surgido en la Toldería aurinegra, sufrió un desgarro de un milímetro en su pantorrilla derecha y deberá hacer trabajos diferenciados de recuperación, al igual que el defensor argentino Nicolás Freire, quien se encuentra bajo cuidado médico.

Si bien aún quedan varias sesiones de entrenamiento en el barrio Las Mercedes, la escuadra base del Guma es la compuesta por: Rodrigo Morínigo; Alan Tenítez, Thiago Fernández, Gilberto Flores y Néstor Giménez; Lucas Sanabria, Federico Carrizo, Agustín Manzur y Elvio Vera; Iván Ramírez Ferreira y Gustavo Aguilar.

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Con 27 puntos, Libertad se encuentra en la segunda línea del torneo Clausura, detrás de 2 de Mayo (28), compartiendo el segundo puesto con Olimpia (27).