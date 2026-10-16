Deportivo Cali araña un empate agónico ante Libertad en la Libertadores Femenina

Las azucareras salieron a comerse la cancha desde el pitazo inicial. Apenas a los 4 minutos, avisaron con una ocasión clarísima que encendió las alarmas en el área rival. Sin embargo, el guion del encuentro dio un giro drástico y dramático en el minuto 11.

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El Cali se quedó con diez futbolistas tras la expulsión de su portera titular, la peruana Mayrory Sánchez, obligando al planteo táctico a reestructurarse por completo para resistir los embates del conjunto guaraní.

Gol paraguayo y resistencia heroica

Durante la etapa complementaria, Libertad intensificó su presión. Tras un aviso peligroso en el minuto 56, el marcador se abrió a los 70 minutos: Ramona Martínez conectó un preciso envío de María Tamay y, con un derechazo certero, firmó el 1-0 que parecía liquidar las aspiraciones colombianas.

🔝🎯 La pegada de Ramona Martínez



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Con más corazón que fútbol y resistiendo con una jugadora menos, las azucareras buscaron el milagro hasta el final. Y este llegó en el minuto 93, en pleno tiempo de descuento: la capitana Jessica Bermeo tomó la posta, sacó un fierrazo descomunal desde media distancia y colgó el balón en el ángulo, desatando la locura en el banquillo colombiano y sellando el heroico 1-1 definitivo.

⚽️😱 Jéssica Bermeo tenía planes para el final del partido.



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Lo que se viene en el Grupo D

Con este punto de oro cosechado con uñas y dientes, ambos equipos suman sus primeras unidades en la zona, a la espera del cierre de la jornada entre el Nacional de Uruguay y la Universidad de Chile.

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Deportivo Cali (COL) 1-1 Libertad (PAR)

Estadio: Independiente del Valle (IDV). Árbitra: Roberta Echeverría (ARG). Asistentes: Mariana Del Almeida (ARG) y Gisela Bosso (ARG). Cuarto árbitro: Milagros Arruela (PER). VAR: Jesica Di Lorio (ARG). AVAR: Mariana Aquino (PER). Delegado

Deportivo Cali (1): Maryory Sánchez; Angie Salazar, Liz Osorio, Stefanía Perlaza y Paula Medina (58’ Natalia Hernández); Ingrid Guerra, Melanin Aponza (13´ Andrea Vera), Karla Viancha (71’ Daniela Castellano) y Zharick Montoya (71’ Michelle Vásquez); Yessica Bermeo y María Morales (58’ Valeria Cardenas). D.T.: Jhon Ortiz.

Libertad (1): Gloria Saleb; Nabila Perruchino, Naomi de León, Paola Genes y Damia Cortaza; Belén Talavera (77’ Fiorella Aquino), Liza Larrea, Ramona Martínez (86’ Fiorella Fernández) y Liz Peña (90’ Zunilda Coronel); Angélica Vázquez (46’ Luz Cardozo) y María Tamay (90’ Wilma Espinoza). D,T.: Ronald Álvarez.

Goles: 90’+2′ Yessica Bermeo (Deportivo Cali); 70’ Ramona Martínez (L). Amonestadas: 26´ Stefania Perlaza, 28´ Yessica Bermeo, 62’ Karla Viancha (Deportivo Cali); 64’ Nabila Perruchino (Libertad). Expulsada: 11´ Maryory Sánchez (Deportivo Cali).