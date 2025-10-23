Carrascal impulsa al Flamengo hacia la final ante un combativo Racing

El club de Río de Janeiro, que disputa su séptima semifinal, se coloca en una posición favorable: solo requiere un empate en el choque de vuelta. Dicho partido se jugará el próximo miércoles en Avellaneda y le otorgaría el pase a la final del certamen continental. Racing, en su ambición por conseguir un título que le ha sido esquivo desde 1967, estuvo cerca de lograr la paridad en el Maracaná, pero finalmente sucumbió ante la fuerte ofensiva local. El ganador de esta llave entre Flamengo y Racing se medirá en la final al triunfador de la otra semifinal, que disputan Palmeiras y Liga de Quito.

Desde el pitido inicial, Flamengo buscó el ataque con un tridente ofensivo compuesto por Pedro, el colombiano Carrascal y Luiz Araújo. No obstante, Racing adoptó una marca alta desde el comienzo, ejerciendo presión sobre la salida del balón y logrando neutralizar el ímpetu inicial de los anfitriones. Los cariocas generaron su primera ocasión manifiesta a los 5 minutos, cuando Carrascal sirvió un balón a Giorgian de Arrascaeta en el área, pero el uruguayo no logró controlarlo. Minutos después, De Arrascaeta impactó un remate en el poste.

La respuesta de Racing llegó poco después: un pase largo de Marcos Rojo fue rematado por Adrián Martínez, aunque el esférico impactó el lateral de la red. Zuculini también probó suerte con un disparo a los 8 minutos, fallando su intento. Flamengo reaccionó con una contra donde Arrascaeta habilitó a Carrascal en solitario en el área, pero el portero Cambeses detuvo el remate del cafetero.

Tras el minuto 20, el control del partido pasó a manos de los locales, que intensificaron su presión, forzando a los argentinos a depender del contragolpe. En una de esas réplicas, a los 33 minutos, Rossi tuvo que realizar una estirada providencial para desviar un cabezazo de Solari tras un tiro de esquina, evitando la apertura del marcador para Racing. Flamengo replicó con una jugada en la que Arrascaeta encontró a Guillermo Varela libre por la derecha, pero el lateral uruguayo tampoco acertó con su definición.

En el tramo final de la primera mitad, Flamengo ejerció máxima presión, pero desperdició tres oportunidades claras dentro del área rival, incluyendo un disparo de Pedro que Cambeses desvió. La segunda mitad comenzó sin cambios, y el 'Mengão' asumió el dominio del juego y la presión por inaugurar el marcador, con Arrascaeta como líder, quien casi convierte un gol olímpico. Tanto el charrúa como Carrascal carecieron de puntería en las finalizaciones de jugadas peligrosas en los minutos iniciales, lo que mantuvo la intensidad del equipo brasileño.

Al minuto 56, tras un nuevo contragolpe y un tiro de esquina, un testarazo de Sosa terminó en el arco de Rossi, pero el tanto fue anulado por una infracción previa sobre Carrascal. Un minuto después, Cambeses se lució desviando un potente remate de Arrascaeta desde fuera del área. La oportunidad más clara de Flamengo llegó al minuto 76: una acción de Carrascal culminó con el balón en los pies de Samuel Lino, pero Cambeses realizó una atajada milagrosa. A los 80 minutos, Samuel Lino, quien había reemplazado a De Arrascaeta, recibió un pase del chileno Erick Pulgar y marcó de cabeza, pero el VAR anuló el gol por fuera de juego.

Finalmente, y tras una incesante presión, el gol de los cariocas llegó al minuto 88. Carrascal aprovechó un rechace generado por una acción de Bruno Henrique y disparó; el balón se desvió ligeramente en el defensor central Marcos Rojo antes de superar al arquero Cambeses y sentenciar el 1-0.

Ficha técnica:

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela (m.83, Wesley), Fabricio Bruno, David Luiz, Ayrton Lucas (m.55, Filipe Luis); Erick Pulgar, Gerson, Giorgian de Arrascaeta (m.72, Samuel Lino); Luiz Araújo (m.55, Everton Ribeiro), Pedro (m.72, Bruno Henrique) y Jorge Carrascal. Entrenador: Filipe Luís.

Racing Club: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas (m.58, Facundo Mura); Santiago Sosa, Bruno Zuculini, Agustín Almendra (m.64, Juan Ignacio Nardoni); Santiago Solari (m.87, Matías Zaracho), Adrián Martínez (m.87, Adrián Balboa) y Tomás Conechny. Entrenador: Gustavo Costas.

Gol: 1-0, m.88: Carrascal. Árbitro: el venezolano Jesús Valenzuela amonestó con amarilla a Ayrton Lucas, Santiago Sosa y Zuculini.

Incidencias: partido de ida por semifinales de la Copa Libertadores disputado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro ante 71.738 espectadores.

Fuente: EFE