Lorenzo Melgarejo: “No se tiren más, no nos van a cobrar penal”

Libertad sufrió el martes su tercera derrota consecutiva en la Copa Libertadores 2026, al perder por 3-2 contra el ecuatoriano Independiente del Valle, en La Huerta.

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En la pausa del primer tiempo, Sergio “Patito” Aquino, quien ofició de técnico debido a que Juan Eduardo Samudio no cuenta con licencia Conmebol, dijo: “Nos está armando quilombo el 6”, en referencia a Jordy Alcívar

La intervención de Lorenzo Melgarejo, autor de los dos goles repolleros (uno de penal), fue aún más llamativa, porque se lo notó tan natural. “No se tiren más dentro del área, no es el campeonato paraguayo, no nos van a cobrar penal”, dijo el cordillerano, destacado en el Guma. El sobresaliente del juego fue el paraguayo Carlos “Cocoliso” González, autor del triplete para IDV.

El nuestro país, la “pena máxima” es cobrada con suma facilidad, mientras que en el plano internacional, se maneja el concepto que las acciones en las áreas deben ser contundentes para ser sancionadas con penal, y no con “faltitas” como suele ocurrir en Paraguay. Es por eso que se dan las “avivadas”, principalmente de los delanteros para las zambullidas en las cercanías del arco.

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Otro punto cuestionado por los deportistas a nivel interno guarda relación con las manos. Cualquier contacto es cobrado con penal, con el justificativo de “posición antinatural”, aunque existen excepciones.

En el reciente duelo entre Luqueño y Trinidense, celebrado en Itauguá, con victoria del equipo popular 2-1, Alipio Colmán fue llamado por el VAR por un potencial penal tras un disparo de Axel Cañete que pasó sobre el travesaño y que rozó la mano de Álvaro Martínez. El juez desestimó la acción y las autoridades referiles aprobaron su decisión.