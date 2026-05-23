Juez brasileño para la despedida internacional de Libertad

Con cinco derrotas consecutivas (la peor campaña de su historia), Libertad buscará la victoria del honor contra Universidad Central de Venezuela. El partido de la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores se disputará el miércoles en La Huerta, a las 19:00.

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El brasileño Rafael Klein será el juez principal, contando con la asistencia desde las bandas de Rodrigo Correa y Rafael Alves. La cuarta árbitra será Rejane Caetano. En el VAR estarán Rodolpho Toski y Caio Vieira, como encargado principal y asistente, respectivamente.

El Grupo H es comandado por Rosario Central, que tiene 13 puntos. El Independiente del Valle, también clasificado a los octavos de final, se encuentra con 10. Universidad Central de Venezuela tiene 6, con derecho a competir en la Copa Sudamericana, mientras que Libertad está último, con 0.

El Guma necesita ganar para cortar una rancha de 11 juegos sin ganar en la máxima competencia de la Conmebol, además de embolsar los 340.000 dólares otorgados por cada victoria.