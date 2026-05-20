Libertad toca fondo a nivel internacional

El martes, Libertad perdió por goleada contra Independiente del Valle 4-1, en Ecuador, por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. El duelo se cumplió en Amaguaña, zona rural del distrito metropolitano de Quito.

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El partido del honor será el miércoles de la semana próxima contra Universidad Central de Venezuela, a las 19:00, en Tuyucuá. El representante paraguayo deberá cortar una racha de 11 presentaciones seguidas sin conocer la victoria, que es su peor racha en el mayor certamen de la Conmebol.

La última victoria repollera en La Gloria Eterna fue el 8 de abril de 2025. Fue por 2-0 contra Talleres de Córdoba 2-0, en el barrio Las Mercedes, con las anotaciones de Iván Franco y Adrián Alcaraz, por la segunda fecha de la fase de grupos.

A partir de allí, se produjo la sequía. Caída en la tercera ronda contra São Paulo, para luego enlazar una serie de empates, con Talleres, São Paulo y Alianza Lima. Pese a la frenada, el Guma pudo acceder a octavos, etapa en la que tuvo dos igualdades con River Plate, para la posterior eliminación en penales.

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En este 2026, Libertad presenta su peor imagen, con caídas frente a Universidad Central de Venezuela, Rosario Central e Independiente del Valle. Contra estos últimos rivales, el conjunto repollero sucumbió tanto de local como de visitante.