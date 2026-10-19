Olimpia gana y acaricia los cuartos de final de la Libertadores Femenina

El sueño continental del Decano toma fuerza. En una muestra de jerarquía y efectividad, el equipo femenino de Olimpia conquistó un triunfazo de oro este lunes al superar por 0-1 a Liga de Quito, en un duelo vibrante disputado en territorio ecuatoriano por la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina.

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El partido caminaba hacia un empate sin goles que no le servía del todo a las aspiraciones paraguayas, hasta que apareció la magia de la pizarra. Micaela Valdez, quien había comenzado el encuentro en el banquillo de suplentes, saltó al campo en la etapa complementaria para cambiar la historia.

Cuando el reloj agonizaba y marcaba el minuto 90, Valdez recibió una asistencia precisa de Griselda Garay y, con un remate rasante y quirúrgico, colocó el balón directo en la escuadra derecha de la guardameta Liceth Suárez desatando la locura franjeada.

⏰⚽ Micaela Valdez el gol sobre el final del partido para la victoria de @ClubOlimpiaFeme



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Resistencia y desesperación alba

El camino hacia la victoria no fue sencillo. Las locales, urgidas de puntos tras caer en su debut, intentaron imponer condiciones, pero se complicaron solas. El panorama se ensombreció aún más para Liga de Quito en el minuto 71, cuando Marcela Quiñónez vio la segunda tarjeta amarilla y dejó a su equipo con diez jugadoras, sufriendo así su segunda caída consecutiva en el certamen.

Todo se define el próximo jueves

Con este resultado, Olimpia suma 4 unidades y se instala cómodamente en la pelea directa por la clasificación. En el otro extremo del Grupo C, el Cruzeiro brasileño ratificó su gran momento al golear por 3-0 a Bolívar, asegurando su boleto a los cuartos de final con puntaje ideal (6 puntos) en su debut absoluto en el torneo.

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La fase de grupos cerrará este próximo jueves con emociones a flor de piel. Por un lado, Olimpia se medirá ante Cruzeiro buscando sellar su pase definitivo a los cuartos de final. Por el otro, Liga de Quito y Bolívar protagonizarán un duelo de necesitados, con las bolivianas teniendo un punto en la tabla y buscando dar el golpe ante las locales.