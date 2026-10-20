Libertad respira y deja a la “U” de Chile al borde del abismo en la Libertadores

Con este triunfo clave, las paraguayas suman 4 unidades, escalan hasta la cima de la zona junto al Deportivo Cali y sueñan en grande con los cuartos de final. Por el contrario, el panorama se ensombrece para las chilenas, que quedan prácticamente al borde de la eliminación.

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Un arranque furioso y letal

Desde el pitazo inicial, Libertad salió a buscar el protagonismo. La efectividad en el balón detenido no tardó en rendir frutos, primero con la aparición de la defensora Paola Genes, quien rompió el cero en el minuto 11 con un potente y certero cabezazo dentro del área tras capitalizar un córner milimétrico.

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Poco antes, en el minuto 10, la presión alta continuó y Luján Tamay estiró la ventaja con una definición rápida de corta distancia, dejando sin respuestas a la zaga austral, con una definición al costado derecho de la portera Silvana Alfaro y firmando el segundo tanto parcial.

🥳⚽ ¡Se escapó Luján Tamay y no falló!



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Sufrimiento y resistencia guaraní

Heridas en su orgullo, “Las Leonas” de la Universidad de Chile asumieron el protagonismo. Las chilenas inclinaron la cancha a su favor, adueñándose de la posesión del balón y generando constantes zozobras en el área defendida por el cuadro paraguayo.

El asedio chileno tuvo su premio sobre el final. En el minuto 87, Constanza Santander conectó un descuento agónico que encendió las alarmas y le puso dramatismo puro al cierre del encuentro. Sin embargo, la defensa gumarela se abroqueló con uñas y dientes para abrochar tres puntos dorados.

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Ficha técnica del partido

Estadio: Independiente del Valle (IDV). Árbitra: Jennifer Canchingre (ECU). Asistentes: Viviana Segura (ECU) y Joselyn Romero (ECU). Cuarta árbitra: Adriana Farfán (BOL). VAR: Susana Corella (ECU). AVAR: Migdalia Rodríguez (VEN).

Libertad (2): Gloria Saleb; Angélica Vázquez, Paola Genes, Naomi de León y Natalia Genes; Ramona Martínez (90’+1’ Luz Cardozo), Marialba Zambrano, Damia Cortaza y María Tamay (77’ Antonia Riveros); Liza Larrea (90’+1’ Nabila Perruchino) y Natalia Peña (67’ Luisa Talavera). DT: Ramón Gómez.

Universidad de Chile (1): Silvana Alfaro; Valentina Díaz, Catalina Figueroa (46’ Franchesca Caniguan), Mariana Morales, Helen Galaz y Gabriela García (59’ Bárbara Sánchez) (86’ Constanza Santander); Gisela Pino (46’ Llanka Groff), Fátima Acosta y Karen Fuentes (86’ Karla Riley); Daniela Zamora y Rebeca Fernández. DT: Nicolás Bravo.

Goles: 11’ Paola Genes y 27’ María Tamay (L); 88’ Constanza Santander (U). Amonestadas: 45’ María Tamay, 45’+1’ Natalia Peña y 90’+1’ Antonia Riveros (L); 13’ Catalina Figueroa (U).

Todo se define el jueves

Con este escenario, el Grupo D entra en su recta más caliente. Libertad y Deportivo Cali lideran la tabla con 4 puntos, mientras que la última y decisiva jornada se disputará este jueves, fecha en la que finalmente se conocerán los equipos que avanzarán a los cuartos de final del máximo torneo continental.