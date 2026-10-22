El Libertad empata ante Nacional y avanza a cuartos de la Libertadores Femenina

Golpes tempraneros y una tormenta que frenó el juego

El arranque pintaba de ensueño para las gumarelas. A los 14 minutos, la delantera paraguaya Liz Peña recibió el esférico por el costado derecho, enganchó cambiando de perfil y sacó un disparo sutil y colocado para romper el cero.

🎯🔝 Liz Peña adelantó a @LibertadFutFem en el marcador



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La ventaja se amplió a los 27 minutos gracias a la pelota parada: tras un tiro de esquina, la defensora Naomi De León ganó con autoridad en el área en un gran salto ante las uruguayas y conectó un preciso golpe de cabeza para poner el 2-0.

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Sin embargo, cuando el trámite parecía bajo total control, los elementos climáticos irrumpieron en el estadio Rodrigo Paz, al norte de la capital ecuatoriana. En el minuto 29, una fuerte tormenta eléctrica obligó a la suspensión temporal del encuentro, que debió postergarse durante 85 largos minutos antes de poder reanudarse.

✅Terrible gol de cabeza de Naomi de Leon para aumentar la ventaja del gumarelo!!#Libertad 🇵🇾 2-0 🇺🇾 Nacional

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La reacción uruguaya y el boleto abrochado

En el complemento, las charrúas salieron con otra actitud dispuestas a jugarse el todo por el todo. El descuento llegó a los 67 minutos por intermedio de la sudafricana Sinoxolo Cesane, quien desvió la trayectoria del balón con un certero cabezazo para vencer la resistencia paraguaya.

El tanto inyectó una dosis gigante de motivación en el cuadro uruguayo, que aprovechó el envión anímico para empatar las acciones a los 77 minutos a través de Agostina Márcora, autora de un disparo elevado tras ganarle en velocidad a la zaga liberteña.

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En el tramo final, con los nervios a flor de piel, Nacional se quedó con diez jugadoras tras la expulsión de la defensora Oriana Fontan en el minuto 84 por doble tarjeta amarilla (reincidió en una infracción estando ya amonestada). Con el pitazo final, el empate selló la sufrida clasificación de las gumarelas, que ahora preparan las valijas para meterse entre las ocho mejores del continente.

Ficha ténica del partido

Estadio: Rodrigo Paz Delgado. Árbitra: Stefani Escobar (Venezuela). Asistentes: Migdalia Rodríguez (Venezuela) y Francis García (Venezuela). Cuarta árbitra: Jennifer Cachingre (Ecuador). VAR: Milagros Arruela (Perú). AVAR: Mariana Aquino (Perú).

Libertad (2): Gloria Saleb; Paola Genes, Angélica Vázquez y Naomi De León; Natalia Genes, María Tamay (90’+1’ Luz Cardozo), Damia Cortaza (80’ Nabila Perruchino), Ramona Martínez y Marialba Zambrano; Liz Peña (80’ Antonia Riveros) y Liza Larrea (68’ Luisa Talavera). D.T.: Ramón Gómez.

Nacional (2): Josefina Villanueva; Alison Latúa (58’ Martina Ventura), Oriana Fontán y Valentina Cousillas; Jennifer Gómez (64’ Martina Segovia), Sinoxolo Cesane, Rocío Martínez (46’ Maytel Costa), Jessica Pastilha y María Garay (46’ Agostina Marcora); Yamila Dornelles y Isabela Pérez. D.T.: Diego Testas.

Goles: 14’ Liz Peña y 28’ Naomi De León; 67’ Sinoxolo Cesane y 77’ Agostina Marcora (N). Amonestadas: 61’ Angélica Vázquez, 70’ Paola Genes y 90’+4’ Nabila Perruchino (L); 45’+2’ y 85’ Oriana Fontán, 54’ Jessica Pastilha y 75’ Matina Segovia (N). Expulsada: 85’ Oriana Fontán (N).