Gustavo Gómez: “Estamos merecidamente en la final”

Palmeiras, Gustavo Gómez, Ramón Sosa y Mauricio están en la final de la Copa Libertadores 2026. El Verdão de los paraguayos eliminó por penales a Fluminense en la revancha de las semifinales y aguarda por Flamengo o Estudiantes de La Plata: el Mengão y el Pincha de Santiago Arzamendia juegan hoy la vuelta, a las 21:30, en el Maracaná. En la ida, empataron sin goles.

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En medio de las celebraciones por una clasificación a la definición del certamen de clubes más importante del continente, Gómez aseguró que “estamos merecidamente en la final”. El capitán del Albiverde y de la selección de Paraguay está a un partido de levantar el trofeo del campeón por tercera vez después de las consagraciones en 2020 y en 2021.

“Nos marcaron un gol faltando diez o quince minutos, en una jugada que lograron encontrar. Pero, en el contexto general, fue un enfrentamiento muy equilibrado. Tuvimos pocas chances, al igual que ellos”, analizó Gómez con relación a la derrota 1-0 con el gol de Hércules Pereira, quien igualó la serie en el global luego de la victoria de los paulistas 2-1 la semana pasada en Río de Janeiro.

“Estamos merecidamente en la final”

“La decisión se fue a los penales y, gracias a Dios, logramos la clasificación. También fue fundamental haber ganado en el Maracanã. Mirando los dos partidos, creo que estamos merecidamente en la final”, puntualizó el ex Libertad, Lanús y Milán de Italia, que suma 13 títulos con Palmeiras desde la llegada al club en la temporada 2018.

“Palmeiras viene mostrando, en los últimos años, una consistencia y una línea de trabajo espectaculares. Todos nosotros merecemos vivir momentos como este. Ahora es disfrutar de esta noche, porque todavía falta más de un mes para la final. Vamos a descansar porque el sábado ya tenemos otra final por delante”, finalizó el defensor a Globo.