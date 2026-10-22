Mauricio y la clasificación de Palmeiras a la final: los penales con Alemania en el Mundial 2026 y “los dos más difíciles”

Palmeiras eliminó a Fluminense y avanzó a la final de la Copa Libertadores 2026. El Verdão perdió de local 1-0 en la revancha de las semifinales (global 2-2) y sentenció la clasificación por penales. En la tanda, patearon y convirtieron los tres paraguayos. Para Mauricio fue una definición “muy difícil”, comparando con el triunfo de la selección de Paraguay ante Alemania en el Mundial 2026.

Lea más: Gustavo Gómez: “Estamos merecidamente en la final”

“Fueron los dos más difíciles de mi carrera”, expresó Mauricio, quien fue el primer pateador del Albiverde y de la tanda. “Fueron los dos penales más importantes que he pateado: uno con el Palmeiras, que valía el pase a la final de la Libertadores, y otro con Paraguay, en una situación decisiva de una Copa del Mundo. No sabría decir cuál fue más difícil”, aseguró el atacante.

“Fueron dos momentos muy difíciles”, insistió Mauricio, quien también había ejecutado y anotado el primer penal de la Albirroja contra los alemanes en los 16avos de final de la Copa del Mundo. “Después del partido hablamos para calmar a todos, respirar y definir quién estaba más preparado para los lanzamientos”, contó el atacante, que reemplazó a Andreas Pereira a los 83 minutos.

Mauricio explicó que los jugadores entrenaron penales y desveló que analizaron al portero a Fábio. “Entrenamos mucho los penales y conocíamos la calidad de Fábio. Afortunadamente, estuvimos muy acertados en los lanzamientos”, mencionó. “La clasificación tuvo un sabor especial por todo el sufrimiento y por la fiesta. Celebrar juntos fortalece aún más nuestra unión”, finalizó en zona mixta.