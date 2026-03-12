Donald Trump: “Irán es bienvenida al Mundial, pero no creo que sea apropiado que estén”

Donald J. Trump respondió al ministro de Deportes de Irán, que aseguró días atrás que la selección persa no participará del Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026 por los ataques de Estados Unidos e Israel. El presidente norteamericano sentenció que la presencia del combinado asiático “no creo que sea apropiada” por motivos de seguridad.

Lea más: ¡Irán anunció que no disputará el Mundial 2026!

“La selección nacional de fútbol de Irán es bienvenida al Mundial, pero realmente no creo que sea apropiado que estén allí, por su propia vida y seguridad”, escribió Trump en Truth Social, la plataforma de redes sociales estadounidense, que fue lanzada en 2022 y que es propiedad de Trump Media & Technology Group.

La publicación de Donald Trump sobre Irán

“No tenemos posibilidad de participar”

Ahman Donyamali reveló el miércoles 11 de marzo que Irán no jugará la Copa del Mundo. “Después de que el gobierno corrupto mató a nuestro líder, no hay condiciones que nos permitan participar en el Mundial”, expresó el ministro de Deportes a la Agencia DPA. Hasta el momento, no hubo comunicado oficial del seleccionado ni de la propia FIFA.

“Considerando las acciones maliciosas llevadas a cabo contra Irán, nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses, y miles de nuestros ciudadanos han muerto. Por lo tanto, definitivamente no tenemos posibilidad de tal participación”, añadió el magistrado iraní, quien declaró esta postura luego de la reunión de Gianni Infantino con Donald Trump.