El debut de Ancelotti con Brasil termina en un tremendo susto ante Marruecos

Turbulencias, fantasmas y un salvador. El esperadísimo debut de Carlo Ancelotti al mando de la renovada Selección de Brasil en la cita mundialista no fue el paseo que muchos esperaban. El técnico italiano de 67 años se estrenaba oficialmente en un Mundial con el pentacampeón, pero se topó con una roca que ya sabe perfectamente lo que es tumbar a los gigantes del fútbol: Marruecos.

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El conjunto africano, que ya hizo historia con su cuarto puesto en Qatar 2022, demostró que no le teme a las camisetas con estrellas. A los 21 minutos, el estadio enmudeció. Brahim Díaz del Real Madrid frotó la lámpara, filtró un pase quirúrgico y Ismael Saibari del PSV Eindhoven definió con una sutileza espectacular por encima de Alisson Becker. 0-1 y saltaban las alarmas en Brasil.

El dato curioso: El gol marroquí tuvo acento 100% español. El asistidor (Brahim) nació hace 26 años en Málaga, y el goleador (Saibari) hace 25 en Terrassa, Cataluña. Una sociedad “made in Spain” que desnudó por completo las dudas de un fondo sudamericano que aún no asimila la pizarra de Ancelotti.

La rebeldía de ‘Vini’ al rescate de Carletto

Cuando el debut amenazaba con convertirse en una catástrofe histórica y las críticas empezaban a llover, apareció el de siempre. El dueño de la camiseta, la jerarquía y el desparpajo en el Scratch: Vinicius Junior.

Solo once minutos después del golpe marroquí, la estrella del Real Madrid se cargó el equipo al hombro. En una genial maniobra individual, con una jugada “de potrero” de esas que desafían la lógica, ‘Vini’ firmó un golazo para poner el 1-1 definitivo. Un auténtico tanque de oxígeno para el inicio de la era Ancelotti.

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Así queda el Grupo C: Sin margen de error

Tras este electrizante y sufrido debut, las cartas quedan sobre la mesa y la presión aumenta para el resto del torneo. Brasil respira, pero sabe que el margen de error se redujo al mínimo si quiere liderar la zona.

La acción del Grupo C continuará el próximo 19 de junio con dos duelos de alto voltaje. En el primer turno, desde las 19:00, Marruecos medirá sus fuerzas contra Escocia. Mientras que en el cierre de la jornada, a las 21:30, la selección de Brasil buscará corregir el rumbo enfrentándose a Haití.