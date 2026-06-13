Qatar rescata un empate contra Suiza sobre el final en el Mundial 2026

Mediante un penal, Suiza pudo desatar el nudo y a partir de la ventaja, jugar con mayor tranquilidad contra Qatar, al que le pesó su debut en el Mundial 2026 y debió luchar hasta el periodo de compensación para puntuar.

Lea más: Canadá y Bosnia-Herzegovina firman el primer empate del Mundial 2026

Empate 1-1 en el equilibrado Grupo B, integrado igualmente por Canadá y Bosnia-Herzegovina, que igualaron el viernes por idéntico marcador.

El golero qatarí le cometió la infracción en el área al volante Remo Freuler. El encargado de la ejecución fue Breel Embolo, quien puso adelante al equipo dirigido por el español Julen Lopetegui, con un remate colocado.

La fracción inicial se cerró con la mínima ventaja de Suiza, que tuvo oportunidades para ampliar la cuenta contra los asiáticos que intentaron sin éxito hacer frente al rival.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Los datos estadísticos del entretiempo fueron claros: 65 por ciento de posesión del balón del elenco europeo, superior en precisión de los pases, con 14 remates a portería contra solo tres de Qatar.

Con el triple cambio, Qatar buscó la mejoría, que la tuvo en parte, pero no le alcanzaba para nivelar a Suiza que mantuvo su postura, el orden para seguir adelante.

Los minutos pasaban, la victoria de Suiza estaba a punto de concretarse, hasta que un perfecto servicio aéreo fue conectado por Boualem Khoukhi para establecer el placar final de 1-1 con un frentazo.

En la segunda fecha, Suiza lidiará con Bosnia-Herzegovina, el jueves 18 en Los Ángeles, a las 16:00, hora paraguaya, en tanto que Qatar jugará ese mismo día contra Canadá en Vancouver, a las 19:00.

Detalles del partido

Estadio: BY Arena de San Francisco (Santa Clara, California). Árbitro: Said Martínez. Asistentes: Walter López y Christian Ramírez (hondureños). Cuarto y quinto árbitros: Oshane Nation (jamaiquino) y Caleb Wales (trinitense). VAR: Guillermo Pacheco. AVAR: Erick Miranda (mexicanos). Soporte VAR: Leodán González (uruguayo).

Qatar: Mahmud Abunad; Ayoub Al Oui (60’ Ahmed Fathi), Pedro Miguel, Boualem Khoukhi y Homam Al-Amin; Jassem Gaber (60’ Karim Boudiaf), Assim Madibo (79’ Mohamed Naceur Almanai) e Issa Laye; Edmilson Junior (89′ Hassan Al Haydos), Yusuf Abdurisag (60’ Ahmed Alaaeldin) y Akram Afif. D.T.: Julen Lopetegui.

Suiza: Greg Kobel; Denis Zakaria, Manuel Akanji y Nico Elvedi; Michel Aebischer (66’ Fabian Rieder), Remo Freuler (89′ Ardon Jashari), Granit Xhaka y Ricardo Rodríguez (89′ Miro Muheim); Dan Ndoye (66’ Johan Manzambi) y Rubén Vargas (79’ Zeki Amdouni); Breel Embolo. D.T.: Murat Yakin.

Goles: 16’ Breel Embolo, de penal (S) y 94′ Boualem Khoukhi (Q). Amonestados: 15’ Mahmud Abunad, 23’ Jassem Gaber (Q); 42’ Denis Zakaria (S). Tiros de esquina: Qatar 3-Suiza 10.