El crudo análisis de Roque Santa Cruz: “No se puede jugar con esa pasividad”

El golpe caló hondo en el corazón de todo el país, y una de las máximas leyendas del fútbol local no ocultó su frustración. Roque Santa Cruz, el eterno goleador de la Selección Paraguaya que hoy vive la cita máxima desde las cabinas de transmisión como comentarista, analizó sin anestesia el tropiezo de la Albirroja.

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Con la autoridad que le dan sus años vistiendo la camiseta albirroja, Roque empatizó de entrada con el dolor del hincha tras un resultado que sacudió los planes del cuerpo técnico y los jugadores. “He sufrido un montón. La verdad que es una derrota que no nos esperábamos; todo el pueblo paraguayo debe estar pasándola mal ahora mismo”.

🎙️ ¡DEBATE DE LEYENDAS TRAS LA GOLEADA!



Jozy Altidore y Roque Santa Cruz analizaron el resultado de Estados Unidos 🇺🇸 sobre Paraguay 🇵🇾.



Altidore destacó que fue una noche mágica para @USMNT que sirvió para sacudirse las críticas, mientras que el histórico paraguayo confesó… pic.twitter.com/fAFDTU78qo — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 13, 2026

Lejos de quedarse en el lamento, el exdelantero desmenuzó las falencias del equipo dentro de la cancha. Para el actual atacante de Nacional, la estrategia inicial ató de manos a los jugadores y la falta de reacción ante la adversidad terminó costando demasiado caro. “Yo creo que en lo que fallamos fue en que el planteamiento de entrada fue esperar, pero después de haber recibido el gol nos quedamos sin plan B y estuvimos en una fase como esperando que pase el partido”.

Roque Santa Cruz, nuestro experto en Telemundo Deportes recibe el cariño de los jugadores paraguayos 🇵🇾 a su llegada al Estadio.#MundialTelemundo #Somos26 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/JC3SYZYniP — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 12, 2026

En el fútbol de élite, los errores se pagan en el acto, y más aún en el torneo más importante del planeta. Roque fue tajante al señalar el bache futbolístico y mental en el que cayó el combinado nacional, un desajuste que el rival no perdonó. “En esa fase concedimos los tres goles que nos dejaron con una remontada muy difícil, y en esta instancia del Mundial no se puede jugar con esa pasividad. Yo creo que regalamos demasiados periodos del partido y que al final lo pagamos muy caro”.