Paraguay protagonista de una inédita regla arbitral en la paliza ante Estados Unidos

La Albirroja sufrió un durísimo golpe al caer 1-4 ante Estados Unidos, en un partido en el que la selección dirigida por Gustavo Alfaro mostró una imagen muy pobre y padeció de todo: desde un gol en contra hasta un hecho insólito que jamás se había visto en el fútbol moderno. El encuentro no solo dolió por el abultado resultado, sino porque Paraguay terminó siendo el “conejillo de indias” de una de las nuevas normativas de la FIFA para esta cita mundialista.

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¿Qué es la “Identidad Equivocada”? La regla que expuso a Almirón

Para este Mundial 2026 se implementaron varias modificaciones reglamentarias. Una de las más novedosas es la conocida como “Mistaken Identity” (Identidad Equivocada), una herramienta que permite al VAR intervenir para corregir sanciones disciplinarias del árbitro principal cuando este amonesta o expulsa al jugador incorrecto tras una confusión en la jugada.

Y el destino quiso que esta ley debutara, de la peor manera, contra un futbolista compatriota. Miguel Almirón encaró a pura velocidad y terminó cayendo al borde la línea de meta, tras un cruce del defensor norteamericano Tim Ream. En primera instancia, el árbitro neerlandés Danny Makkelie “compró” la acción, cobró la falta y amonestó al zaguero de Estados Unidos. Paraguay llegó a completar el tiro libre, pero el juego se detuvo.

📌 Se acabó la trampa disfrazada de picardía mal entendida



✅ Esta modificación a la regla si la compro



➡️ Se les acaba la simulación y los piscinazos a unos cuantos



🟨 En esta el VAR le quitó la tarjeta al defensa y se la clavó a Miguel Almirón



Bienpic.twitter.com/0gBofbx1Zj — Armando Naranjo 🍊 Naranjazos (@Naranjazos10) June 13, 2026

Del festejo al papelón en un minuto

La tecnología entró en acción de forma inmediata. Tras el llamado de la cabina del VAR manejada por el español Carlos del Cerro Grande, Makkelie fue al monitor a repasar la jugada y constató que el contacto jamás existió. En la aplicación del nuevo reglamento, el juez regresó al campo, le anuló la tarjeta amarilla a Ream y se la terminó mostrando al atacante paraguayo por simulación.

De esta manera, la Albirroja no solo camina por la cornisa en lo deportivo tras recibir cuatro goles en el debut, sino que además pasó a la historia por haber “inaugurado” una nueva regla tecnológica que, sin dudas, seguirá dando que hablar en el desarrollo de esta Copa del Mundo, que ya está empezando a recibir críticas.