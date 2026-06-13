Mundial de Fútbol
13 de junio de 2026 a la - 23:59

Paraguay protagonista de una inédita regla arbitral en la paliza ante Estados Unidos

El árbitro Danny Makkelie habla con Miguel Almirón de Paraguay y Tim Ream de los Estados Unidos mientras se lleva a cabo una revisión del VAR por 'confusión de identidad' en una entrada entre ambos jugadores durante el partido del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Paraguay en el Los Angeles Stadium.
El árbitro Danny Makkelie habla con Miguel Almirón de Paraguay y Tim Ream de los Estados Unidos mientras se lleva a cabo una revisión del VAR por 'confusión de identidad' en una entrada entre ambos jugadores durante el partido del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Paraguay en el Los Angeles Stadium.022256+0000 HARRY HOW

El debut de Paraguay en el Mundial 2026 fue una pesadilla: goleada 1-4 abajo y una floja imagen del equipo comandado Gustavo Alfaro. Para colmo, Miguel Almirón “inauguró” una polémica norma tecnológica que lo dejó en evidencia.

Por Arnaldo Benítez

La Albirroja sufrió un durísimo golpe al caer 1-4 ante Estados Unidos, en un partido en el que la selección dirigida por Gustavo Alfaro mostró una imagen muy pobre y padeció de todo: desde un gol en contra hasta un hecho insólito que jamás se había visto en el fútbol moderno. El encuentro no solo dolió por el abultado resultado, sino porque Paraguay terminó siendo el “conejillo de indias” de una de las nuevas normativas de la FIFA para esta cita mundialista.

Lea más: Julio Enciso: “A los paraguayos nos caracteriza eso de levantarse, de nunca rendirse”

¿Qué es la “Identidad Equivocada”? La regla que expuso a Almirón

Para este Mundial 2026 se implementaron varias modificaciones reglamentarias. Una de las más novedosas es la conocida como “Mistaken Identity” (Identidad Equivocada), una herramienta que permite al VAR intervenir para corregir sanciones disciplinarias del árbitro principal cuando este amonesta o expulsa al jugador incorrecto tras una confusión en la jugada.

El árbitro Danny Makkelie observa mientras se lleva a cabo una revisión del VAR por 'confusión de identidad' en una entrada entre Miguel Almirón de Paraguay y Tim Ream de los Estados Unidos durante el partido del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Paraguay en el Los Angeles Stadium.
El árbitro Danny Makkelie observa mientras se lleva a cabo una revisión del VAR por 'confusión de identidad' en una entrada entre Miguel Almirón de Paraguay y Tim Ream de los Estados Unidos durante el partido del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Paraguay en el Los Angeles Stadium.

Y el destino quiso que esta ley debutara, de la peor manera, contra un futbolista compatriota. Miguel Almirón encaró a pura velocidad y terminó cayendo al borde la línea de meta, tras un cruce del defensor norteamericano Tim Ream. En primera instancia, el árbitro neerlandés Danny Makkelie “compró” la acción, cobró la falta y amonestó al zaguero de Estados Unidos. Paraguay llegó a completar el tiro libre, pero el juego se detuvo.

Del festejo al papelón en un minuto

La tecnología entró en acción de forma inmediata. Tras el llamado de la cabina del VAR manejada por el español Carlos del Cerro Grande, Makkelie fue al monitor a repasar la jugada y constató que el contacto jamás existió. En la aplicación del nuevo reglamento, el juez regresó al campo, le anuló la tarjeta amarilla a Ream y se la terminó mostrando al atacante paraguayo por simulación.

El árbitro Danny Makkelie lleva a cabo una revisión del VAR por 'confusión de identidad' en una entrada entre Miguel Almirón de Paraguay y Tim Ream de los Estados Unidos durante el partido del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Paraguay en el Los Angeles Stadium.
El árbitro Danny Makkelie lleva a cabo una revisión del VAR por 'confusión de identidad' en una entrada entre Miguel Almirón de Paraguay y Tim Ream de los Estados Unidos durante el partido del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Estados Unidos y Paraguay en el Los Angeles Stadium.

De esta manera, la Albirroja no solo camina por la cornisa en lo deportivo tras recibir cuatro goles en el debut, sino que además pasó a la historia por haber “inaugurado” una nueva regla tecnológica que, sin dudas, seguirá dando que hablar en el desarrollo de esta Copa del Mundo, que ya está empezando a recibir críticas.