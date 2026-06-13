Julio Enciso: “A los paraguayos nos caracteriza eso de levantarse, de nunca rendirse”

El debut de la Selección Paraguaya en la Copa del Mundo no fue el esperado. El abultado resultado en contra ante Estados Unidos caló hondo, pero si algo quedó claro en la zona mixta, es que el vestuario no se va a entregar sin pelear. El encargado de dar la cara y transmitir tranquilidad fue Julio Enciso, quien llegó entre algodones al estreno, pero batalló casi todo el encuentro.

El delantero dejó de lado el misterio sobre las molestias físicas que arrastraba tras el último susto en la previa y se enfocó en el orgullo de vestir la camiseta albirroja en la máxima cita. “Lo importante es que hoy pude jugar, no importa qué lesión tuve, agradecerle a Dios por haberme cumplido el sueño de jugar una Copa del Mundo. Pero nada más queda trabajar para darle alegría a toda nuestra gente”, expresó con madurez ante la primera consulta sobre su salud.

La “garra guaraní” como bandera para la recuperación

A pesar del golpe anímico que significa arrancar un Mundial con una goleada, la ‘Joya’ apeló al ADN del futbolista paraguayo para mirar hacia adelante. Al ser consultado sobre su rápida recuperación y la necesidad de meterse de lleno en lo que viene, el atacante no dudó: “Así mismo, toca seguir trabajando, creo que a nosotros los paraguayos nos caracteriza eso de levantarse, seguir levantando, nunca rendirse y eso vamos a hacer para darle la alegría a toda nuestra gente”.

El clima en el vestuario tras la derrota fue, lógicamente, de frustración, pero el caaguaceño aseguró que el grupo está blindado y convencido de su potencial para revertir la situación en la segunda fecha ante Turquía: “Seguir trabajando, confiar en todos nosotros, en nuestro grupo, tenemos un grupo muy sano. Obviamente una derrota duele y más todavía así, pero nada, confiamos en nosotros, confiamos que el próximo partido podemos hacer lo mejor y para poder darle la alegría primero a todos nosotros, a nuestra familia y después a toda la gente de Paraguay”.

Sin excusas físicas y con la mira en la clasificación

Insistido sobre si realmente jugó al 100% de sus capacidades o si sintió algún dolor en el campo, Enciso prefirió no desviar la atención hacia lo individual y asumió la responsabilidad colectiva del momento. “Obviamente, traté de siempre ayudar al equipo, todos estamos expuestos, obviamente con una derrota se ven todas las malas cosas, pero bueno, como dije, confío en mis compañeros, confío en este grupo que podemos ganar los próximos partidos para pasar”.

El chip ya cambió. Para el delantero, la palabra clave ahora es “rebeldía”, un atributo que el plantel planea demostrar en la siguiente final que les espera en el grupo. “Como dije, nosotros paraguayos no caracterizamos eso, nunca rendirse y no nos vamos a rendir, es el primer partido, obviamente a nadie le gusta perder, pero bueno, lo vamos a hacer mejor el siguiente partido”.

#MundialxABC | NUNCA RENDIRSE 🇵🇾



🗣️"A nosotros los paraguayos nos caracteriza levantarnos y nunca rendirnos"



Julio Enciso en zona mixta 🎙️#ABCDeportes #ElJuegoQueSentimos #730AM pic.twitter.com/DfDVdOGy6U — ABC Deportes (@ABCDeportes) June 13, 2026

Un mensaje para la hinchada: “Necesitamos de todos”

Para cerrar, el jugador del Brighton aprovechó los micrófonos para retribuir el enorme cariño y la preocupación que la afición paraguaya demostró en los días previos, cuando su presencia en el debut mundialista estaba en duda. “Personalmente agradecer por las oraciones, me llegaban muchos mensajes de aliento a este grupo, agradecemos, lo sentimos y necesitamos de todos para poder revertir esto”.

Paraguay tropezó en el primer escalón, pero la ilusión sigue intacta y el plantel sabe que la clasificación depende de ellos. La rebeldía albirroja promete aparecer en la próxima fecha, cuando enfrente a Turquía, en el encuentro marcado para el sábado a las 00:00, correspondiente a la segunda fecha del Grupo D.