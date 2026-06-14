Australia sorprende y vence a Turquía en Vancouver

Australia y Turquía, rivales de Paraguay en el Grupo D, se enfrentaron en Vancouver (Canadá), en el estadio BC Place, y los australianos debutaron en este Mundial 2026 de manera inmejorable, con una sorpresiva victoria por 2-0 ante los turcos que no encontraron el camino más eficaz para llegar al descuento.
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A pesar de que el conjunto turco dominó la posesión y propuso más juego ofensivo, el equipo australiano fue contundente y contó con una actuación consagratoria de su arquero.
Tras un aviso de Turquía, el arquero australiano Patrick Beach inició una contra rápida cediendo para Paul Okon-Engstler. Este metió un gran trazo al espacio para Nestory Irankunda, quien desparramó a un rival en el área y definió con un derechazo cruzado para batir al portero Uğurcan Çakır.
En el segundo tiempo, cuando los europeos apretaban por el empate, Connor Metcalfe recortó hacia el centro y sacó un tremendo zurdazo desde fuera del área que se coló de forma imposible para el guardameta turco.
El arquero australiano fue una auténtica muralla y el principal responsable de mantener el arco en cero. Tuvo al menos cuatro atajadas claves.
Con este resultado, la tabla de posiciones tras la primera jornada quedó de la siguiente manera:
- Estados Unidos: 3 puntos (+3 goles) — Líder tras golear 4-1 a Paraguay.
- Australia: 3 puntos (+2 goles).
- Turquía: 0 puntos (-2 goles).
- Paraguay: 0 puntos (-3 goles).
En la segunda fecha del Grupo D, Australia enfrentará a Estados Unidos el viernes 19, en el Estadio Seattle (Lumen Field) de Washington, a las 16:00 de nuestro país; mientras que Turquía se medirá a Paraguay el sábado 20, en el Levi’s Stadium, en la región de la Bahía de San Francisco, a las 0:00.
Detalles del partido
Estadio: BC Place de Vancouver, Canadá. Árbitro: Jesús Valenzuela Sáez. Asistentes: Jorge Urrego y Tulio Moreno (venezolanos). Cuarto árbitro: Kevin Ortega. Quinto árbitro: Michael Orué (peruanos). VAR: Tatiana Guzmán (nicaragüense). AVAR: Juan Soto (venezolano). SVAR: Fu Ming (chino).
Australia: Patrick Beach, Alessandro Circati, Jacob Italiano, Jordan Bos, Harry Souttar, Cameron Burgess, Connor Metcalfe, Aiden O’Neill, Paul Okon-Engstler, Mohamed Touré y Nestory Irankunda. D.T.: Tony Popovic.
Turquía: Uğurcan Çakır, Zeki Celik, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakci, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Calhanoglu, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler y Baris Yilmaz. D.T.: Vincenzo Montella.
Goles: 27’ Nestory Irankunda y 75’ Connor Metcalfe (A). Amonestados: 86’ Yunus Akgün (T). Tiros de esquina: Australia 5 -Turquía 8.