Australia sorprende y vence a Turquía en Vancouver

Australia y Turquía, rivales de Paraguay en el Grupo D, se enfrentaron en Vancouver (Canadá), en el estadio BC Place, y los australianos debutaron en este Mundial 2026 de manera inmejorable, con una sorpresiva victoria por 2-0 ante los turcos que no encontraron el camino más eficaz para llegar al descuento.

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A pesar de que el conjunto turco dominó la posesión y propuso más juego ofensivo, el equipo australiano fue contundente y contó con una actuación consagratoria de su arquero.

Tras un aviso de Turquía, el arquero australiano Patrick Beach inició una contra rápida cediendo para Paul Okon-Engstler. Este metió un gran trazo al espacio para Nestory Irankunda, quien desparramó a un rival en el área y definió con un derechazo cruzado para batir al portero Uğurcan Çakır.

En el segundo tiempo, cuando los europeos apretaban por el empate, Connor Metcalfe recortó hacia el centro y sacó un tremendo zurdazo desde fuera del área que se coló de forma imposible para el guardameta turco.

El arquero australiano fue una auténtica muralla y el principal responsable de mantener el arco en cero. Tuvo al menos cuatro atajadas claves.

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Con este resultado, la tabla de posiciones tras la primera jornada quedó de la siguiente manera:

Estados Unidos: 3 puntos (+3 goles) — Líder tras golear 4-1 a Paraguay. Australia: 3 puntos (+2 goles). Turquía: 0 puntos (-2 goles). Paraguay: 0 puntos (-3 goles).

En la segunda fecha del Grupo D, Australia enfrentará a Estados Unidos el viernes 19, en el Estadio Seattle (Lumen Field) de Washington, a las 16:00 de nuestro país; mientras que Turquía se medirá a Paraguay el sábado 20, en el Levi’s Stadium, en la región de la Bahía de San Francisco, a las 0:00.

Detalles del partido

Estadio: BC Place de Vancouver, Canadá. Árbitro: Jesús Valenzuela Sáez. Asistentes: Jorge Urrego y Tulio Moreno (venezolanos). Cuarto árbitro: Kevin Ortega. Quinto árbitro: Michael Orué (peruanos). VAR: Tatiana Guzmán (nicaragüense). AVAR: Juan Soto (venezolano). SVAR: Fu Ming (chino).

Australia: Patrick Beach, Alessandro Circati, Jacob Italiano, Jordan Bos, Harry Souttar, Cameron Burgess, Connor Metcalfe, Aiden O’Neill, Paul Okon-Engstler, Mohamed Touré y Nestory Irankunda. D.T.: Tony Popovic.

Turquía: Uğurcan Çakır, Zeki Celik, Merih Demiral, Abdulkerim Bardakci, Ferdi Kadıoğlu, Orkun Kökçü, Hakan Calhanoglu, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler y Baris Yilmaz. D.T.: Vincenzo Montella.

Goles: 27’ Nestory Irankunda y 75’ Connor Metcalfe (A). Amonestados: 86’ Yunus Akgün (T). Tiros de esquina: Australia 5 -Turquía 8.