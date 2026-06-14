Escocia derrota por la mínima a Haití y lidera el grupo de Brasil

Escocia derrotó a Haití 1-0 en el partido que concluyó en los primeros minutos de este domingo, por la Fecha 1 del Grupo C, sumando 3 puntos, que lo sitúan en la vanguardia de esta serie del Mundial 2026.

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Con un disparo de McGinn, capitán del Aston Villa de la Premier League, desviado en un defensor haitiano, a los 29′ de la primera mitad, los escoceses pusieron a su país en lo alto de la tabla, en el partido disputado en el Boston Stadium.

Ambas escuadras llevaron peligro al arco rival, si bien Escocia estuvo mas cerca del segundo tanto, no obstante, en la posesión del balón los caribeños impusieron un 54% contra 46% de los europeos.

Una de las notas ya en las postrimerías del encuentro fue la mano del europeo Grant Hanley en el área escocesa, reclamado por los caribeños, pero el árbitro desestimó la pena máxima para dicha acción, así como el VAR.

De esta forma, Escocia volvió a debutar con victoria en un mundial luego de 44 años, cuando en España ‘82 había derrotado a Nueva Zelanda por 5-2.

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El siguiente cotejo de Escocia será frente a Marruecos, mientras que Haití se las verá con Brasil, en los partidos programados para el 19 de junio próximos. A las 19:00 se enfrentarán Marruecos vs. Escocia, y posteriormente, desde las 21:30, la canarinha buscará su primer triunfo contra Haití.