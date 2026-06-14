Costa de Marfil prevalece sobre el final ante Ecuador en Filadelfia

Cuando parecía que el partido se iba con un empate sin goles tras un trámite bastante cerrado y con oportunidades para ambos (incluyendo remates al travesaño por parte de Ecuador, principalmente en la primera etapa), Amad Diallo apareció en el minuto 89 para romper la paridad y darle los tres puntos a los elefantes africanos.

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El Estadio Lincoln Financial Field, de Filadelfia-Pensilvania, en los Estados Unidos, estuvo pintado con una espectacular marea amarilla de hinchas ecuatorianos que armaron una fiesta desde la previa (con banderazo incluido en las famosas escaleras de Rocky), pero que se terminaron llevando un trago amargo en los últimos suspiros del encuentro.

Con este resultado agónico, Costa de Marfil da un paso gigante en sus aspiraciones de clasificación, mientras que los dirigidos por Sebastián Beccacece se quedan sin margen de error para los siguientes partidos de la fase de grupos.

En la segunda fecha del Grupo E, Costa de Marfil chocará con Alemania el sábado 20, en el Estadio BMO Field, de Toronto, en Canadá, a las 17:00 de nuestro país; mientras que Ecuador se verá la cara con Curazao también el mismo día, en el Arrowhead Stadium, de Kansas City, en Estados Unidos, a partir de las 21:00.

Detalles del partido

Estadio: Lincoln Financial Field (Filadelfia-Pensilvania/Estados Unidos). Árbitro: François Letexier. Asistentes: Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni (franceses). Cuarto árbitro: Khalid Al-Turais. Quinto árbitro: Mohammed Al-Abakry (saudíes). VAR: Jarred Gillett (inglés). AVAR: Willy Delajod (francés). SVAR: Bram Van Driessche (belga).

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Costa de Marfil: Yahia Fofana, Ghislain Konan, Wilfried Singo, Guéla Doué (89’ Odilon Kossounou), Emmanuel Agbadou, Seko Fofana (77’ Ibrahim Sangare), Franck Kessié, Yan Diomandé, Elye Wahi (56’ Ange-Yoan Bonny), Nicolas Pépé (77’ Christ Inao Oulai) y Bazoumana Touré (56’ Amad Diallo). D.T.: Emerse Faé.

Ecuador: Hernán Galíndez, Piero Hincapié, Joel Ordóñez, Willian Pacho, Alan Minda (56’ Nilson Angulo), Pedro Vite, Alan Franco (62’ Jackson Porozo), Moisés Caicedo, John Yeboah (62’ Angelo Preciado), Enner Valencia (77’ Kevin Rodríguez) y Gonzalo Plata. D.T.: Sebastián Beccacece.

Gol: 89’ Amad Diallo (C). Amonestados: 28’ Seko Fofana, 38’ Franck Kessié y 40’ Guéla Doué (C); 73’ Jackson Porozo (E). Tiros de esquina: Costa de Marfil 3 - Ecuador 5.