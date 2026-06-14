Países Bajos y Japón firman un entretenido empate en Arlington

Las selecciones de Países Bajos y Japón protagonizaron un entretenido y vibrante empate 2-2 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en el compromiso que dio inicio a las acciones del Grupo F de la Copa del Mundo 2026. El encuentro cumplió con las altas expectativas de la previa, regalando una segunda mitad repleta de alternativas y goles.

Durante la primera mitad, la escuadra europea asumió el protagonismo del juego. Países Bajos dominó la posesión del balón y generó las mejores ocasiones de peligro, especialmente a través de las internadas de Donyell Malen y Cody Gakpo. Sin embargo, el guardameta japonés Zion Suzuki firmó una actuación soberbia en el elenco asiático y mantuvo su portería a cero.

Por su parte, el conjunto nipón se defendió con notable orden y amenazó constantemente mediante transiciones rápidas de contragolpe. De hecho, los asiáticos lograron inquietar la valla rival con un potente derechazo de Keito Nakamura que pasó rozando el poste derecho de Bart Verbruggen, marchándose ambos conjuntos al descanso con un momentáneo 0-0.

El desarrollo del encuentro cambió por completo tras el descanso. En el minuto 51, Virgil van Dijk abrió el marcador tras conectar un preciso centro desde la banda derecha enviado por Ryan Gravenberch; el capitán neerlandés se impuso en el juego aéreo para firmar un testazo colocado que superó la estirada del guardameta Zion Suzuki, sacando provecho así de la segunda pelota tras un tiro libre despejado por el fondo nipón.

La reacción de Japón no se hizo esperar y, apenas seis minutos después, Keito Nakamura restableció la igualdad en el marcador. Tras recibir una asistencia de Takefusa Kubo, el atacante se perfiló en el área buscando el espacio necesario para sacar un potente derechazo; el remate se desvió levemente en Daizen Maeda, factor que dejó sin opciones de respuesta al guardameta Bart Verbruggen, quien tenía la visión completamente obstaculizada.

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El conjunto comandado por Ronald Koeman volvió a ponerse por delante en el marcador en el minuto 64 gracias a una brillante acción individual de Crysencio Summerville. El extremo recibió el balón recostado sobre la banda derecha y utilizó de señuelo la proyección del lateral Denzel Dumfries para encarar hacia el centro; una vez fabricado el espacio, sacó un zurdazo colocado y rasante que llegó a besar el poste antes de colarse en el costado derecho de la portería de Zion Suzuki, cuya estirada resultó estéril.

En los minutos finales del encuentro, Japón rescató el definitivo 2-2 a la salida de un tiro de esquina ejecutado por Takehiro Tomiyasu. El envío aéreo cayó en la zona del primer poste, donde Koki Ogawa atacó el espacio para aparecer por detrás de Virgil van Dijk y conectar un potente cabezazo; el balón rozó levemente en Daichi Kamada, un desvío que elevó la trayectoria del esférico e incrementó la dificultad para el portero Bart Verbruggen, quien alcanzó a manotear la pelota pero no logró contener la potencia del remate.

El pitazo final decretó un punto muy valioso para Japón en su debut mundialista, mientras que el empate dejó un sabor agridulce en el combinado europeo, que por momentos fue superior pero terminó dejando escapar la victoria. Los dirigidos por Ronald Koeman buscarán sumar sus primeros tres puntos del torneo el próximo 20 de junio, a las 14:00 frente a Suecia, mientras que los nipones continuarán su camino midiendo fuerzas ante Túnez, en la madrugada del día siguiente, a las 01:00.

Síntesis del encuentro

Estadio: AT&T Stadium (Arlington). Árbitro: Ismail Elfath (Estados Unidos). Asistentes: Corey Parker (Estados Unidos) y Kyle Atkins (Estados Unidos). Cuarto árbitro: Katia Itzel García (México). VAR: Joe Dickerson (Estados Unidos). AVAR: Armando Villarreal (Estados Unidos).

Países Bajos (2): Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk (C) y Micky van de Ven; Ryan Gravenberch (81’ Nathan Aké), Frenkie de Jong y Tijjani Reijnders (70’ Teun Koopmeiners); Crysencio Summerville (70’ Quinten Timber), Donyell Malen (70’ Memphis Depay), Cody Gakpo. D.T.: Ronald Koeman.

Japón (2): Zion Suzuki; Tsuyoshi Watanabe (75’ Yukinari Sugawara), Shōgo Taniguchi, Hiroki Itō; Ritsu Dōan (75’ Takehiro Tomiyasu), Daichi Kamada, Kaishū Sano y Keito Nakamura; Takefusa Kubo (75’ Koki Ogawa), Daizen Maeda (66’ Junya Ito) y Ayase Ueda (84’ Kento Shiogai). D.T.: Hajime Moriyasu.

Goles: 51’ Virgil van Dijk y 64’ Crysencio Summerville (PB); 75’ Keito Nakamura y 89’ Daichi Kamada (J). Amonestados: 61’ Crysencio Summerville, 83’ Memphis Depay y 91’ Micky van de Ven (PB). Tiros de esquina. Países Bajos: 5 (3 en el PT) - Japón: 4 (1 en el PT).