Mundial de Fútbol
14 de junio de 2026 a la - 14:16

Roque Santa Cruz y Thomas Müller, el encuentro de leyendas en el Mundial

El encuentro de las dos leyendas del Bayern Múnich, el alemán Thomas Müller y el paraguayo Roque Santa Cruz, en la previa del debut de la selección teutona en el Mundial 2026.
El encuentro de las dos leyendas del Bayern Múnich, el alemán Thomas Müller y el paraguayo Roque Santa Cruz, en la previa del debut de la selección teutona en el Mundial 2026.

Los históricos exdelanteros del Bayern de Múnich compartieron una amena charla en los prolegómenos del debut de la selección alemana en la Copa del Mundo 2026.

Por ABC Color

La Copa del Mundo de Norteamérica no solo ofrece atractivos dentro del terreno de juego con las selecciones participantes, sino también fuera de él, propiciando el reencuentro de leyendas que marcaron época en el fútbol internacional. Este es el caso del paraguayo Roque Santa Cruz y el alemán Thomas Müller, quienes protagonizaron un afectuoso encuentro en las calles estadounidenses previo al estreno de la Mannschaft en el torneo.

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El propio Müller, actualmente compañero de Andrés Cubas en el Vancouver Whitecaps de la MLS, fue el encargado de hacer público el momento a través de un vídeo difundido en sus cuentas oficiales. En la grabación se observa a ambas figuras compartiendo una conversación camino al estadio donde el combinado germano iniciará su participación mundialista ante Curazao, evidenciando la admiración mutua que se profesan como referentes históricos del Bayern de Múnich.}

Dos épocas distintas unidas por el Bayern de Múnich

A pesar de ser dos de los grandes nombres de la historia reciente del club bávaro, Santa Cruz y Müller no coincidieron cronológicamente en el primer equipo de la institución alemana:

El delantero paraguayo recaló en el Bayern de Múnich en el año 1999, iniciando una exitosa etapa en la que conquistó múltiples títulos nacionales e internacionales, destacando la consecución de la Bundesliga y la UEFA Champions League en la histórica temporada 2000/01.

Roque Santa Cruz, en su paso por el Bayern Múnich de Alemania.
Roque Santa Cruz, en su paso por el Bayern Múnich de Alemania.

Por su parte, mientras Santa Cruz ya brillaba y triunfaba en el fútbol de élite europeo, un joven Thomas Müller daba sus primeros pasos en las categorías formativas del club bávaro. Años más tarde, el germano conseguiría consolidarse en el primer equipo, donde desarrolló la totalidad de su carrera profesional hasta convertirse en un referente histórico de la entidad y en el futbolista con más títulos en la historia del fútbol alemán, para luego marcharse al Vancouver Whitecaps, de la Major League Soccer.

El delantero del Inter Miami CF Lionel Messi interactúa con el delantero del Vancouver Whitecaps FC Thomas Müller (centro) y el mediocampista Andrés Cubas durante la final de la MLS Cup.
El delantero del Inter Miami CF Lionel Messi interactúa con el delantero del Vancouver Whitecaps FC Thomas Müller (centro) y el mediocampista Andrés Cubas durante la final de la MLS Cup.

Trayectorias de leyenda a nivel de selecciones

El encuentro en suelo estadounidense reúne a dos futbolistas que también dejaron una huella imborrable defendiendo los colores de sus respectivos países en las citas mundialistas.

Roque Santa Cruz se mantiene como el máximo goleador histórico de la selección absoluta de Paraguay, habiendo registrado un total de 32 goles con la camiseta albirroja. A lo largo de su carrera internacional, el atacante representó a su país en tres ediciones consecutivas de la Copa del Mundo: Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y la histórica campaña de Sudáfrica 2010.

Roque Santa Cruz celebra un gol de Paraguay frente a Colombia en la Copa América 2007.
Roque Santa Cruz celebra un gol de Paraguay frente a Colombia en la Copa América 2007.

Precisamente en aquella cita de Sudáfrica 2010, Thomas Müller firmó una de las actuaciones individuales más recordadas del torneo. Aquella edición concluyó con un cuádruple empate en la cima de la tabla de anotadores, con cinco goles cada uno, entre el propio Müller, el español David Villa, el neerlandés Wesley Sneijder y el uruguayo Diego Forlán. No obstante, la FIFA otorgó oficialmente la Bota de Oro al atacante alemán debido a los criterios de desempate por asistencias de gol. Posteriormente, Müller alcanzaría la gloria máxima al coronarse campeón del mundo en la edición de Brasil 2014.

El alemán Thomas Müller, con la bota de oro del Mundial Sudáfrica 2010 y el trofeo de campeón del Mundial Brasil 2014.
El alemán Thomas Müller, con la bota de oro del Mundial Sudáfrica 2010 y el trofeo de campeón del Mundial Brasil 2014.
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