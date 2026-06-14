Roque Santa Cruz y Thomas Müller, el encuentro de leyendas en el Mundial

La Copa del Mundo de Norteamérica no solo ofrece atractivos dentro del terreno de juego con las selecciones participantes, sino también fuera de él, propiciando el reencuentro de leyendas que marcaron época en el fútbol internacional. Este es el caso del paraguayo Roque Santa Cruz y el alemán Thomas Müller, quienes protagonizaron un afectuoso encuentro en las calles estadounidenses previo al estreno de la Mannschaft en el torneo.

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El propio Müller, actualmente compañero de Andrés Cubas en el Vancouver Whitecaps de la MLS, fue el encargado de hacer público el momento a través de un vídeo difundido en sus cuentas oficiales. En la grabación se observa a ambas figuras compartiendo una conversación camino al estadio donde el combinado germano iniciará su participación mundialista ante Curazao, evidenciando la admiración mutua que se profesan como referentes históricos del Bayern de Múnich.}

Dos épocas distintas unidas por el Bayern de Múnich

A pesar de ser dos de los grandes nombres de la historia reciente del club bávaro, Santa Cruz y Müller no coincidieron cronológicamente en el primer equipo de la institución alemana:

El delantero paraguayo recaló en el Bayern de Múnich en el año 1999, iniciando una exitosa etapa en la que conquistó múltiples títulos nacionales e internacionales, destacando la consecución de la Bundesliga y la UEFA Champions League en la histórica temporada 2000/01.

Por su parte, mientras Santa Cruz ya brillaba y triunfaba en el fútbol de élite europeo, un joven Thomas Müller daba sus primeros pasos en las categorías formativas del club bávaro. Años más tarde, el germano conseguiría consolidarse en el primer equipo, donde desarrolló la totalidad de su carrera profesional hasta convertirse en un referente histórico de la entidad y en el futbolista con más títulos en la historia del fútbol alemán, para luego marcharse al Vancouver Whitecaps, de la Major League Soccer.

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Trayectorias de leyenda a nivel de selecciones

El encuentro en suelo estadounidense reúne a dos futbolistas que también dejaron una huella imborrable defendiendo los colores de sus respectivos países en las citas mundialistas.

Roque Santa Cruz se mantiene como el máximo goleador histórico de la selección absoluta de Paraguay, habiendo registrado un total de 32 goles con la camiseta albirroja. A lo largo de su carrera internacional, el atacante representó a su país en tres ediciones consecutivas de la Copa del Mundo: Corea-Japón 2002, Alemania 2006 y la histórica campaña de Sudáfrica 2010.

Precisamente en aquella cita de Sudáfrica 2010, Thomas Müller firmó una de las actuaciones individuales más recordadas del torneo. Aquella edición concluyó con un cuádruple empate en la cima de la tabla de anotadores, con cinco goles cada uno, entre el propio Müller, el español David Villa, el neerlandés Wesley Sneijder y el uruguayo Diego Forlán. No obstante, la FIFA otorgó oficialmente la Bota de Oro al atacante alemán debido a los criterios de desempate por asistencias de gol. Posteriormente, Müller alcanzaría la gloria máxima al coronarse campeón del mundo en la edición de Brasil 2014.