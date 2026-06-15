La FIFA absuelve al árbitro australiano acusado de un gesto supremacista

Lo que debía ser una simple presentación televisiva del equipo arbitral durante la previa del choque del Grupo E entre Alemania y Curazao (que terminó con un aplastante 7-1 para los europeos) se transformó en un escándalo de proporciones internacionales. Las cámaras captaron en la sala del VAR al árbitro asistente australiano Shaun Evans realizando un polémico ademán con su mano derecha, desatando una oleada de indignación por su presunto vínculo con discursos de odio.

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Tras varios días de tensión, la FIFA emitió este lunes su veredicto final: el referí no enfrentará castigo alguno. Según indicó el organismo rector del fútbol mundial a través de un comunicado oficial, la instancia “no ha encontrado ninguna prueba de infracción del Código Disciplinario de la FIFA”, zanjando y archivando el expediente.

La defensa de Evans: ¿Un simple tic nervioso?

Para tomar su decisión, la Federación Internacional se apoyó fuertemente en la declaración y descargo del propio colegiado de 38 años. A través de un documento público, Evans negó haber hecho “intencionadamente ningún gesto o símbolo con la mano para comunicar un mensaje, afiliación, juego o creencia de ningún tipo”.

El árbitro atribuyó la desafortunada imagen a un acto reflejo de su cuerpo que se le escapó de las manos frente a las cámaras que transmitían el evento a todo el planeta: “La única explicación que puedo ofrecer es que el movimiento fue un tic involuntario, subconsciente, y en ese momento yo no era consciente de haberlo hecho”, trató de aclarar el asistente de video.

Aussie referee Shaun Evans made his 5 seconds count here 🤣



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Consciente de la enorme controversia mediática generada, Evans quiso ofrecer unas disculpas para intentar frenar la avalancha de señalamientos: “Entiendo cómo se ha interpretado el gesto y lo lamento; sin embargo, quiero ser muy claro y decir categóricamente que no hice consciente ni deliberadamente el símbolo con la mano que se ha sugerido”, añadió.

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El oscuro significado del símbolo “OK” en la red

La polémica estalló por la forma exacta del gesto. En las imágenes se observa a Evans de pie, con el brazo izquierdo estirado y pegado a la pierna derecha, modificando repentinamente la postura de su mano para formar un círculo con los dedos pulgar e índice, mientras dejaba estirados el corazón, el anular y el meñique.

Aunque tradicionalmente esta seña se conoce como “OK”, la Liga Antidifamación (una ONG estadounidense dedicada a luchar contra la intolerancia) advierte que este ademán ha sido apropiado por grupos supremacistas blancos para representar de forma encubierta las letras “W” y “P” de “White Power” (Poder Blanco).

La imagen no tardó en encender la mecha en internet. Miles de espectadores compartieron la escena exigiendo explicaciones, y la indignación quedó plasmada de inmediato en la red social X (antes Twitter): “Esto es inaceptable”, escribió un usuario junto a un video de la escena que se viralizó en internet. “Ese símbolo fue apropiado por la supremacía blanca como un símbolo de odio”, dijo otro usuario en la misma red social.