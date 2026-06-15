Suecia impone efectividad y viveza sobre Túnez para liderar el Grupo F

Suecia propinó una goleada de 5-1 a Túnez, en el segundo partido del Grupo F del Mundial 2026, para convertirse en el puntero de la serie, donde comparte con Países Bajos y Japón. El partido se disputó en el Estadio de Monterrey, México, en el juego que se inició el domingo y culminó en la madrugada de este lunes.

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El mejor inicio de los suecos se tradujo en el rápido tanto de Yasim Ayari, apenas transcurridos 7 minutos, con un golazo desde fuera del área del jugador del Brighton.

Los tunecinos fueron al frente con punzantes avances y llevando peligro a la valla adversaria, pero sin resultados, en el primer tercio del cotejo.

Suecia volvió a inflar las redes de los africanos con el remate del espigado puntero Alexander Isaac, a los 29′, con otro largo remate que picó sobre el extendido brazo del portero Abdelmouhib Chamakh, quizá en el mejor momento de Túnez.

Túnez se ilusionó previo al final del primer tiempo, con el tanto de Omar Rekik que puso el 2-1 a los 42′, con efectivo golpe de cabeza.

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No duró mucho la alegría del conjunto rojo, pues nuevamente a poco de iniciarse la complementaria, el delantero Alexander Isaac robó el balón y a los 59′ Viktor Gyökeres puso el 3-1 en el tablero, otra buena conversión a través del ariete del campeón de la Premier League con Arsenal, convirtiendo su gol 21 en 34 partidos con la selección sueca.

Suecia siguió dominando el encuentro, ante la resignación de los tunecinos, y apenas pisó el campo de juego Mattias Svanberg, ya a los 84’, convirtió el cuarto gol, que tuvo que pasar por el cedazo del VAR. Tras el chequeo de la posición del goleador transmitió la decisión al árbitro argentino Yael Falcón Pérez, quien pitó el 4-1 para los europeos.

Y el broche de oro se dio ya en los 5’ de reposición de la complementaria, con otro golazo de Yasim Ayari al ángulo del portero tunecino, que permitió a la selección auriazul un estreno con goleada y la punta de su grupo.

Los siguientes partidos de este grupo serán el sábado 20 de junio a las 14:00 con el compromiso entre Suecia y Países Bajos en el Estadio de Houston, Texas.

Por su parte, Japón vs. Túnez será el domingo 21 de junio a las 01:00, en el Estadio Monterrey de México.