Locura y fiesta de los croatas en Dallas antes del choque contra Inglaterra

La fiesta del Mundial se vive con pasión desbordante. Los aficionados de Croacia ya están realizando una gran fiesta a la espera del gran debut ante el seleccionado de Inglaterra, marcado para esta tarde, desde las 17:00, en el AT&T Stadium, ubicado en Arlington, Texas, correspondiente al Grupo L.

En la previa al duelo ante los ingleses, los fanáticos croatas tomaron por completo el control de las calles de Dallas. La marea ajedrezada sorprendió a todos al desplegar una enorme bandera que cubría a lo ancho toda la avenida, iniciando una masiva caminata repleta de cánticos eufóricos para marcar presencia en territorio norteamericano.

🇭🇷 Croatian fans take over Dallas! 🤯👏 pic.twitter.com/90ole2cnjx — Ultras Clips (@ultras_clips) June 17, 2026

La ilusión del gigante balcánico y el factor Modrić

Este entusiasmo que se respira en Texas no es para menos. El elenco balcánico llega con el pecho inflado tras haber tenido un protagonismo absoluto en las últimas dos ediciones de la Copa del Mundo.

La mejor campaña de su historia se registró en el Mundial de Rusia 2018, cita en la que fueron finalistas y terminaron cayendo ante la selección de Francia. Por otra parte, el registro más reciente también es formidable: Croacia terminó en el tercer puesto de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, logrando así la medalla de bronce.

En estas dos gloriosas ediciones, el equipo tuvo como principal líder y estandarte a Luka Modrić. El gran capitán croata, quien a sus 40 años de edad, nuevamente está listo para comandar a su selección en esta nueva cita de Norteamérica. El actual jugador del AC Milán agiganta su historia al disputar su quinto Mundial, sumando esta aventura a las de Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.