Mundial 2026: A qué hora y dónde ver los partidos del miércoles 17 de junio

La Copa del Mundo continúa con la disputa de la séptima jornada de competición, la última de la primera fecha de la fase de grupos. Las potencias internacionales entran en escena en una jornada que marca el ansiado debut de algunos candidatos a quedarse con el torneo norteamericano.

Portugal y Cristiano Ronaldo entran en acción

La actividad del Grupo K comenzará a las 14:00 (hora paraguaya) en la ciudad de Houston, escenario donde la selección de Portugal, comandada por su astro Cristiano Ronaldo, hará su debut oficial frente al combinado de República Democrática del Congo. El encuentro contará con la conducción arbitral del colegiado qatarí Abdulrahman Al-Jassim.

El estreno de Colombia para cerrar la Fecha 1

La acción de esta misma zona completará la jornada de miércoles y de la primera fecha de la fase de grupos en el turno nocturno. A partir de las 23:00 (hora paraguaya), la ciudad de México albergará el choque entre las selecciones de Uzbekistán y Colombia. Esta será la puesta en escena del último representante sudamericano en la primera fecha de la competición, en un partido que será arbitrado por el colegiado inglés Anthony Taylor.

Inglaterra vs. Croacia, el plato fuerte del miércoles

El Grupo L también se pondrá en marcha este miércoles con dos compromisos. El primero de ellos, de gran relevancia, se disputará a las 17:00 (hora paraguaya) en la sede de Arlington, donde Inglaterra y Croacia protagonizarán uno de los lances más atractivos y esperados de toda la primera fase. El arbitraje de este electrizante encuentro estará a cargo del francés Clément Turpin.

Duelo de estilos en Toronto

La jornada de miércoles en el Grupo L de la Copa del Mundo proseguirá en territorio canadiense. A las 20:00 (hora paraguaya), las selecciones de Ghana y Panamá se enfrentarán en la ciudad de Toronto, en un compromiso clave que contará con la dirección arbitral del colegiado sueco Glenn Nyberg.

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Cronograma de partidos

14:00 — Portugal vs. RD Congo (Grupo K, Houston)

Árbitro: Abdulrahman Al-Jassim (Qatar)

Transmisión: El Trece / GEN

17:00 — Inglaterra vs. Croacia (Grupo L, Arlington)

Árbitro: Clément Turpin (Francia)

Transmisión: El Trece / GEN

20:00 — Ghana vs. Panamá (Grupo L, Toronto)

Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia)

Transmisión: Unicanal

23:00 — Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K, Ciudad de México)

Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)

Transmisión: El Trece / GEN

¿En qué canales ver los partidos?

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Unicanal

Tigo Star: Canal 8

Personal TV: Canal 17 o 23

Claro TV: Canal 20

Copaco IPTV: Canal 27

El Trece