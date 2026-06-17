Mundial 2026: A qué hora y dónde ver los partidos del miércoles 17 de junio

La Copa del Mundo continúa con la disputa de la séptima jornada de competición, la última de la primera fecha de la fase de grupos. Las potencias internacionales entran en escena en una jornada que marca el ansiado debut de algunos candidatos a quedarse con el torneo norteamericano.
Portugal y Cristiano Ronaldo entran en acción
La actividad del Grupo K comenzará a las 14:00 (hora paraguaya) en la ciudad de Houston, escenario donde la selección de Portugal, comandada por su astro Cristiano Ronaldo, hará su debut oficial frente al combinado de República Democrática del Congo. El encuentro contará con la conducción arbitral del colegiado qatarí Abdulrahman Al-Jassim.
El estreno de Colombia para cerrar la Fecha 1
La acción de esta misma zona completará la jornada de miércoles y de la primera fecha de la fase de grupos en el turno nocturno. A partir de las 23:00 (hora paraguaya), la ciudad de México albergará el choque entre las selecciones de Uzbekistán y Colombia. Esta será la puesta en escena del último representante sudamericano en la primera fecha de la competición, en un partido que será arbitrado por el colegiado inglés Anthony Taylor.
Inglaterra vs. Croacia, el plato fuerte del miércoles
El Grupo L también se pondrá en marcha este miércoles con dos compromisos. El primero de ellos, de gran relevancia, se disputará a las 17:00 (hora paraguaya) en la sede de Arlington, donde Inglaterra y Croacia protagonizarán uno de los lances más atractivos y esperados de toda la primera fase. El arbitraje de este electrizante encuentro estará a cargo del francés Clément Turpin.
Duelo de estilos en Toronto
La jornada de miércoles en el Grupo L de la Copa del Mundo proseguirá en territorio canadiense. A las 20:00 (hora paraguaya), las selecciones de Ghana y Panamá se enfrentarán en la ciudad de Toronto, en un compromiso clave que contará con la dirección arbitral del colegiado sueco Glenn Nyberg.
Cronograma de partidos
14:00 — Portugal vs. RD Congo (Grupo K, Houston)
- Árbitro: Abdulrahman Al-Jassim (Qatar)
- Transmisión: El Trece / GEN
17:00 — Inglaterra vs. Croacia (Grupo L, Arlington)
- Árbitro: Clément Turpin (Francia)
- Transmisión: El Trece / GEN
20:00 — Ghana vs. Panamá (Grupo L, Toronto)
- Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia)
- Transmisión: Unicanal
23:00 — Uzbekistán vs. Colombia (Grupo K, Ciudad de México)
- Árbitro: Anthony Taylor (Inglaterra)
- Transmisión: El Trece / GEN
¿En qué canales ver los partidos?
GEN
- Tigo Star: Canal 12 y 612 HD
- Personal TV: Canal 12 o 51
- Claro TV: Canal 16
- Copaco IPTV: Canal 8
Unicanal
- Tigo Star: Canal 8
- Personal TV: Canal 17 o 23
- Claro TV: Canal 20
- Copaco IPTV: Canal 27
El Trece
- Tigo Star: Canal 10
- Personal Flow: Canal 10
- Copaco IPTV: Canal 13
- Claro TV: Canal 22