Thomas Tuchel sacó pecho por el debut de Inglaterra: “Amé nuestra reacción”

El estreno de Inglaterra en el Grupo L del Mundial de Norteamérica 2026 dejó sensaciones más que positivas para los Three Lions. Tras una batalla electrizante en Arlington, Texas, que terminó con victoria británica por 4-2 sobre Croacia, el director técnico Thomas Tuchel se mostró sumamente conforme en conferencia de prensa. El estratega alemán aplaudió el carácter de sus jugadores para destrabar un trámite complejo y llenó de flores a sus principales figuras.

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Sin ocultar su entusiasmo por el rendimiento del equipo en el complemento, Tuchel fue contundente sobre el cambio de chip en el vestuario: “Amé la segunda parte. Toda. Amé nuestra reacción tras una primera mitad muy complicada”.

El partido había tenido un ritmo de locos en los primeros 45 minutos con el doblete de Harry Kane, pero tras el 2-2 parcial, las apariciones de Jude Bellingham y Marcus Rashford terminaron de inclinar la balanza. Respecto a la charla técnica en el entretiempo, el DT reveló cuál fue la clave para llevarse los tres puntos: “Les animamos a ir a por todas, a jugar con más coraje, a ser valientes y a ser nosotros mismos. Creamos muchas ocasiones, recuperamos balones, marcamos goles y, en general, creo que merecimos ganar”.

Rendidos ante el “líder absoluto” y el jugador de los momentos calientes

Uno de los puntos más altos de la conferencia fue cuando Tuchel se detuvo a analizar la colosal tarea de su capitán, Harry Kane. El estratega no escatimó en adjetivos para describir el presente del goleador del Bayern Múnich: “Tuvo una actuación completa. Es un líder absoluto y está totalmente comprometido, comprometido físicamente y comprometido mentalmente (...). Lidera con el ejemplo”.

Inmediatamente después, el foco se puso sobre Jude Bellingham. El mediocampista del Real Madrid venía de una temporada difícil en España, siendo el blanco de muchas críticas, pero en el debut mundialista demostró su jerarquía. El técnico alemán dejó en claro que la personalidad del “10” está hecha para los grandes escenarios: “Tú puedes confiar en Jude en estos momentos. Él gusta de estos juegos con presión y es cuando realmente sale lo mejor de él”.

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Margen de mejora y tranquilidad por la salud de Declan Rice

A pesar de la contundencia en el marcador final, Inglaterra pasó por momentos de zozobra para controlar el partido. Lejos de preocuparse, el técnico consideró que estos desajustes forman parte del proceso de adaptación lógico en una cita de esta magnitud: “Creo que es algo normal en un primer partido. Necesitas crecer a lo largo del torneo”.

Para cerrar, Tuchel llevó total calma a los fanáticos británicos al explicar el cambio de Declan Rice, quien encendió las alarmas al salir reemplazado. El DT aclaró que se trató de una medida puramente preventiva debido a unas molestias en la zona lumbar: “No quise correr riesgos (...). Era el momento de protegerlo. No es nada grave que deba preocuparnos”.