Brasil, de remontada a los octavos de final del Mundial 2026

Con los duelos de eliminación directa, el Mundial empieza a cobrar un interés mayor. La atención se centraba en Brasil, más por su historial que por su presente, casi apartado del “jogo bonito”.

Lea más: Del gran comienzo a un Mundial para el olvido: Bielsa dirá adiós este martes

La estrategia de Japón era clara. Cerrar los espacios defensivos con una línea de cinco y golpear con salidas rápidas las veces que contaba con las posibilidades de ataque.

La Canarinha era la que proponía fútbol, tuvo el control del balón, avances permanentes, pero fue el seleccionado nipón el que llegó al gol. Error de Danilo en un pase, recuperación alta de Japón, traslado y definición excelente de Kaishu Sano para superar a Alisson con tiro raso.

El panorama cambió, con actitud Japón logró equiparar las acciones y ubicarse al frente en el marcador. Vinícius fue el factor desequilibrante del seleccionado auriverde, que sintió el impacto y mostró dudas atrás después de la falla del lateral del Flamengo que tuvo un altísimo costo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La primera etapa se cerró con el 68 por ciento de posesión del esférico por parte de Brasil, que no pudo vulnerar a un rival aplicado y de un generoso despliegue físico.

La complementaria fue de pura presión brasileña. El justiciero empate llegó mediante un cabezazo de Casemiro, tras el centro de Gabriel Magalhaes.

Inmediatamente después, una acción desequilibrante en el área de Vinícius terminó en remate al palo, previo desvío del portero Zion Suzuki.

El elenco de Carlo Ancelotti atacó insistentemente y tiempo adicional llegó al tanto de la victoria mediante Gabriel Martinelli, luego de la habilitación de Bruno Guimaraes.

En la siguiente instancia, Brasil enfrentará al ganador del choque entre Costa de Marfil y Noruega.

Detalles del partido

Estadio: NRG, Houston. Árbitro: Maurizio Mariani. Asistentes: Daniele Bindoni y Alberto Tegoni (terna de Italia). Cuarto y quinto árbitros: Sandro Schaerer y Stephane de Almeida (Suiza). VAR: Marco Di Bello (Italia). AVAR: Ivan Bebek (Croacia). Soporte VAR: Joe Dickerson (Estados Unidos).

Brasil: Alisson; Danilo, Gabriel Magalhaes, Marquinhos y Douglas Santos; Lucas Paquetá (ST Endrick), Casemiro y Bruno Guimaraes (98’ Danilo Santos); Rayan, Matheus Cunha (66’ Gabriel Martinelli) y Vinúcius Junior. D.T.: Carlo Ancelotti.

Japón: Zion Suzuki; Takehiri Tomiyasu, Shogo Taniguchi, Hiroki Ito (78’ Shuto Machino); Ritsu Doan (66’ Yukinari Sugawara), Kaishu Sano, Daichi Kamada (78’ Ao Tanaka), Keito Nakamura (66’ Junnosuke Suzuki); Junya Ito, Ayase Ueda y Daizen Maeda (87’ Koki Ogawa). D.T.: Hajime Moriyasu.

Goles: 29’ Kaishu Sano (J); 56’ Casemiro y 95’ Martinelli (B). Amonestados: 12’ Kaishu Sano, 45’ Daichi Kamada, 84’ Junnosuke Suzuki (J); 14’ Casemiro, 47’ Danilo (B). Tiros de esquina: Brasil 6-Japón 2.