Mbappé, sin filtros tras vencer a Paraguay: “Si hay que meter las manos en la mierda, vamos a meterlas”

Francia avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 tras una batalla de alta intensidad frente a Paraguay, y Kylian Mbappé no tardó en dejar en claro que los vigentes subcampeones del mundo no le temen al juego físico ni a las fricciones. El autor del único gol del encuentro analizó el planteamiento albirrojo a pie de campo con un análisis crudo y contundente.

“No venimos a jugar de esmoquin”

El capitán de ‘Les Bleus’ destacó la capacidad de adaptación de su equipo para contrarrestar la propuesta paraguaya, asegurando que el vestuario galo estaba plenamente consciente del escenario que encontrarían en el terreno de juego. “Creo que sabíamos qué tipo de partido íbamos a tener. Creo que hoy estuvo muy bien el partido que tuvimos y cómo lo jugamos. Demostramos que somos un equipo que sabía jugar al fútbol ofensivo, pero si hay que meter las manos en la mierda, nos vamos a meter las manos en la mierda. No tenemos ningún problema con eso”, disparó el atacante.

En esa misma línea, el delantero del Real Madrid redobló la apuesta al señalar que ellos también saben “jugar al fútbol sucio” y que lo demostraron durante los noventa minutos para sellar la clasificación. “Pensaban que íbamos a venir a jugar de esmoquin, que solo íbamos a venir a hacer jugadas bonitas y paredes. Ganamos, e incluso en eso fuimos mejores que ellos”, lanzó con firmeza respecto a la resistencia física que opuso el conjunto sudamericano.

La mira puesta en Marruecos

Tras dejar atrás el tenso compromiso ante la Albirroja, Mbappé dio vuelta la página y remarcó la importancia de enfocarse en el siguiente desafío del certamen. El próximo jueves en Boston, Francia se medirá ante Marruecos por un boleto a las semifinales. “Vamos a jugar, sabemos que es un muy buen equipo y estamos muy contentos de jugar contra ellos. Vamos a dar lo mejor de nosotros mismos para continuar nuestro camino”, concluyó la estrella de la jornada.