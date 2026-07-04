Orlando Gill, elegido el “MVP” del partido tras su gran actuación ante Francia

Orlando Gill firmó una actuación consagratoria en Filadelfia. El guardameta paraguayo se vistió de héroe y se convirtió en el principal responsable de mantener con vida las esperanzas de la selección nacional, desactivando el poderío ofensivo del conjunto europeo en los momentos más críticos de la noche norteamericana. El oriundo de Reducto, San Lorenzo, y actual jugador de San Lorenzo de Almagro, apareció con reflejos descomunales cuando el trámite se tornaba más complejo.

En los primeros movimientos de la complementaria, con el marcador clavado en un tenso 0-0, Francia logró romper la monotonía del juego de posesión mediante una acción individual de Manu Koné. El mediocampista francés ganó metros en vertical, rompió las líneas defensivas de Paraguay y, desde tres cuartos de cancha, sacó un potente remate de derecha. El balón buscaba el ángulo superior izquierdo, pero Gill, con una formidable estirada a mano cambiada, logró desviar el esférico por encima del travesaño en una de las grandes postales de la cita mundialista.

La máxima exigencia para el portero albirrojo llegó en el sexto minuto de adición. Con el seleccionado galo completamente volcado al ataque, Kylian Mbappé quedó en una posición inmejorable dentro del área y sacó un remate fulminante. El portero albirrojo respondió con grandes reflejos para tapar el primer disparo a quemarropa. Sin embargo, la acción no terminó ahí: en el rebote, la estrella del Real Madrid volvió a intentar definir, topándose nuevamente con una intervención monumental del arquero paraguayo. Gracias a esta doble salvada en el último suspiro, Paraguay resistió el embate y sostuvo un resultado, que Paraguay luego no pudo emparejar