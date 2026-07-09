¿A qué hora juega Francia vs. Marruecos y dónde ver en vivo?

El Gillette Stadium de Boston se convierte hoy en el epicentro del fútbol mundial, desde las 17:00, Francia y Marruecos ponen en marcha los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026: frente a frente estarán los dos colosos que ya protagonizaron la semifinal de Qatar 2022. Con el antecedente de aquella victoria gala, los africanos buscan reescribir la historia en suelo norteamericano.

Lea más: Francia-Marruecos, un choque mundialista de "alto riesgo" tras graves incidentes en 2022

Dos estilos, el mismo invicto

Por un lado, Francia apela al aplomo y a la memoria competitiva para buscar su tercera final consecutiva. El conjunto dirigido por Didier Deschamps debió destrabar en octavos de final un ferreo esquema defensivo ante Paraguay, imponiéndose por la mínima diferencia gracias a una ejecución desde el punto penal de su capitán y máxima figura, Kylian Mbappé.

Lejos de ser la sorpresa de hace cuatro años, los “Leones del Atlas” consolidaron su estatus de potencia. Tras avanzar como escoltas de Brasil en el Grupo C, el equipo africano exhibió su mejor versión en la fase de eliminación directa: dejaron en el camino a Países Bajos en la tanda de penales y barrieron con autoridad a Canadá por 3-0, impulsados por un doblete del mediocampista Azzedine Ounahi.

Francia vs. Marruecos: ¿Dónde seguir el partido en vivo?

Para seguir el minuto a minuto y alentar a la distancia, la emocionante transmisión del encuentro llegará a todo el territorio a través de la 730 del dial. Transmitirán el encuentro ABC Cardinal 730 AM y ABC del Este 107.1 FM, ABC TV Paraguay en YouTube.

Francia vs. Marruecos: ¿A qué hora juega?

Paraguay: 17:00 horas

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Chile: 16:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Estados Unidos – Este: 16:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Perú: 15:00 horas

El Salvador: 14:00 horas

México: 14:00 horas

Estados Unidos – Oeste: 13:00 horas

Inglaterra: 21:00 horas

Marruecos: 21:00 horas

España: 22:00 horas

Bélgica: 22:00 horas

Sudáfrica: 22:00 horas

Francia vs. Marruecos: ¿Dónde ver en vivo?

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Unicanal

Tigo Star: Canal 8

Personal TV: Canal 17 o 23

Claro TV: Canal 20

Copaco IPTV: Canal 27

El Trece

Tigo Star: Canal 10

Personal Flow: Canal 10

Copaco IPTV: Canal 13

Claro TV: Canal 22

Francia vs. Marruecos: ¿Dónde ver en vivo por streaming?

Versuspy en Youtube y a través de la página web de El Trece.