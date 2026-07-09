Mundial de Fútbol
09 de julio de 2026 a la - 10:13

¿A qué hora juega Francia vs. Marruecos y dónde ver en vivo?

El delantero de Francia Kylian Mbappé y el mediocampista de Marruecos Ismael Saibari dos de los protagonistas que tendrá el encuentro entre Francia y Marruecos, que se enfrentarán en los cuartos de final de la Copa del Mundo de 2026 en el Boston Stadium en Foxborough.
El delantero de Francia Kylian Mbappé y el mediocampista de Marruecos Ismael Saibari dos de los protagonistas que tendrá el encuentro entre Francia y Marruecos, que se enfrentarán en los cuartos de final de la Copa del Mundo de 2026 en el Boston Stadium en Foxborough.234803+0000 ROBERTO SCHMIDT

Con el arbitraje del argentino Facundo Tello, Francia y Marruecos se miden en el Estadio Boston por el primer pasaje a las semifinales. Choque de invictos, aroma a revancha y polémica arbitral en la previa. Conozca el horario y dónde seguirlo en vivo.

Por ABC Color

El Gillette Stadium de Boston se convierte hoy en el epicentro del fútbol mundial, desde las 17:00, Francia y Marruecos ponen en marcha los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026: frente a frente estarán los dos colosos que ya protagonizaron la semifinal de Qatar 2022. Con el antecedente de aquella victoria gala, los africanos buscan reescribir la historia en suelo norteamericano.

Lea más: Francia-Marruecos, un choque mundialista de "alto riesgo" tras graves incidentes en 2022

Dos estilos, el mismo invicto

Por un lado, Francia apela al aplomo y a la memoria competitiva para buscar su tercera final consecutiva. El conjunto dirigido por Didier Deschamps debió destrabar en octavos de final un ferreo esquema defensivo ante Paraguay, imponiéndose por la mínima diferencia gracias a una ejecución desde el punto penal de su capitán y máxima figura, Kylian Mbappé.

El francés Kylian Mbappé (C) celebra con sus compañeros tras anotar el primer gol de penalti durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Paraguay y Francia, en Filadelfia, EE. UU..
El francés Kylian Mbappé (C) celebra con sus compañeros tras anotar el primer gol de penalti durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Paraguay y Francia, en Filadelfia, EE. UU..

Lejos de ser la sorpresa de hace cuatro años, los “Leones del Atlas” consolidaron su estatus de potencia. Tras avanzar como escoltas de Brasil en el Grupo C, el equipo africano exhibió su mejor versión en la fase de eliminación directa: dejaron en el camino a Países Bajos en la tanda de penales y barrieron con autoridad a Canadá por 3-0, impulsados por un doblete del mediocampista Azzedine Ounahi.

El marroquí Azzedine Ounahi (D) celebra con sus compañeros Achraf Hakimi (C) y Soufiane Rahimi (I) tras anotar su segundo gol durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Canadá y Marruecos, en Houston, EE. UU..
El marroquí Azzedine Ounahi (D) celebra con sus compañeros Achraf Hakimi (C) y Soufiane Rahimi (I) tras anotar su segundo gol durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Canadá y Marruecos, en Houston, EE. UU..

Francia vs. Marruecos: ¿Dónde seguir el partido en vivo?

Para seguir el minuto a minuto y alentar a la distancia, la emocionante transmisión del encuentro llegará a todo el territorio a través de la 730 del dial. Transmitirán el encuentro ABC Cardinal 730 AM y ABC del Este 107.1 FM, ABC TV Paraguay en YouTube.

Francia vs. Marruecos: ¿A qué hora juega?

Paraguay: 17:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

Chile: 16:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Estados Unidos – Este: 16:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Perú: 15:00 horas

El Salvador: 14:00 horas

México: 14:00 horas

Estados Unidos – Oeste: 13:00 horas

Inglaterra: 21:00 horas

Marruecos: 21:00 horas

España: 22:00 horas

Bélgica: 22:00 horas

Sudáfrica: 22:00 horas

El argentino Facundo Tello comandará el equipo arbitral para el duelo entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026.
El argentino Facundo Tello comandará el equipo arbitral para el duelo entre Francia y Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026.

Francia vs. Marruecos: ¿Dónde ver en vivo?

GEN

  • Tigo Star: Canal 12 y 612 HD
  • Personal TV: Canal 12 o 51
  • Claro TV: Canal 16
  • Copaco IPTV: Canal 8

Unicanal

  • Tigo Star: Canal 8
  • Personal TV: Canal 17 o 23
  • Claro TV: Canal 20
  • Copaco IPTV: Canal 27

El Trece

  • Tigo Star: Canal 10
  • Personal Flow: Canal 10
  • Copaco IPTV: Canal 13
  • Claro TV: Canal 22

Francia vs. Marruecos: ¿Dónde ver en vivo por streaming?

Versuspy en Youtube y a través de la página web de El Trece.

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