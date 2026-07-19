El paraguayo Matías Galarza marcó el tanto más tempranero del Mundial 2026

Apenas corría el primer minuto del encuentro correspondiente a la fase de grupos entre Paraguay y Turquía cuando el mediocampista albirrojo, Matías Galarza, rompió los esquemas tácticos aprovechando un parpadeo de la defensa turca para mandar el balón al fondo de la red cuando el cronómetro marcaba exactamente 64 segundos. El estallido de la hinchada albirroja no era para menos: ese gol solitario selló la victoria por 1-0 y se consolidó oficialmente como el gol más tempranero de todo el Mundial 2026.

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La acción fue iniciada por un implacable Juan Andrés Cubas, quien recuperó la posesión con agresividad en la medular y extendió el balón con criterio hacia Julio Enciso. El jugador del Racing de Estrasburgo, con una visión de juego excelsa, descargó al primer toque y con total precisión ante la proyección de Matías Galarza. Con una determinación y sin pensárselo, el mediocampista rompió el bloque de volantes y sacó un remate rasante de zurda que se coló contra el poste izquierdo del arquero Uğurcan Çakır. Fue un golpe perfecto, un latigazo que sirvió para desatar la locura y el festejo paraguayo tanto en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

El día que el récord mundialista cambió de manos dos veces

La jornada en la que se gestó esta marca tuvo un tinte dramático. Apenas unas horas antes del partido de Paraguay, el internacional marroquí Ismael Saibari había inscrito su nombre en los registros del torneo al anotar un golazo a los 71 segundos en el duelo donde Marruecos se midió ante Escocia, lo que parecía imbatible para la edición actual, pero el destino del fútbol dictó otra cosa. El paraguayo pulverizó el récord de Saibari por apenas siete segundos de diferencia en el siguiente turno de la jornada. El podio de la velocidad en este certamen lo completó el mediocampista inglés Declan Rice, quien sacudió las redes a los 2 minutos y 16 segundos en el vibrante choque frente a Francia por el tercer puesto.

El orden en el Top Histórico de los goles más rápidos

El histórico delantero turco Hakan Sukur sigue liderando el planeta fútbol con sus míticos 11 segundos ante Corea del Sur en 2002. Le siguen muy de cerca el checoslovaco Vaclav Masek con 15 segundos ante México en 1962 y el alemán Ernest Lehner con sus 25 segundos frente a Austria en 1934. La cuarta plaza le corresponde al inglés Bryan Robson con 28 segundos ante Francia en 1982, mientras que el estadounidense Clint Dempsey cierra el top cinco con sus 30 segundos ante Ghana en 2014.

Inmediatamente después aparecen el francés Bernard Lacombe con 31 segundos en 1978, seguidos por las marcas de 35 segundos compartidas por el sueco Arne Nyberg y el francés Emile Veinante en el lejano Mundial de 1938. Con 50 segundos exactos se mantiene un triple empate histórico entre el húngaro Florian Albert en 1962, el rumano Adalbert Desu y el norcoreano Pak Seung-Zin en 1966.

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Es justo ahí donde la Albirroja ruge con fuerza. La mítica duodécima posición histórica le pertenece al paraguayo Celso Ayala, quien congeló el reloj a los 52 segundos ante Nigeria en Francia 1998. Le siguen el danés Mathias Jorgensen con 57 segundos en 2018 y el español Emilio Butragüeño con 63 segundos en 1986. Y en la decimoquinta posición histórica irrumpe ahora Matías Galarza con sus flamantes 64 segundos en este Mundial 2026.

El nuevo logro paraguayo desplaza a marcas recientes muy recordadas, superando los 68 segundos del ghanés Asamoah Gyan en 2006 y del canadiense Alphonso Davies en Qatar 2022. También deja atrás los 71 segundos del ya mencionado Ismael Saibari en esta misma edición, los 76 segundos del brasileño Vavá en 1958 y los 88 segundos del neerlandés Johan Neeskens en la final de 1974.