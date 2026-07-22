España y Francia dominan el Once Ideal del Mundial 2026 votado por la afición

La FIFA reveló este miércoles el once ideal del Mundial 2026, una alineación de lujo elegida directamente por los aficionados a través de votación digital tras la gran final en la que España se proclamó campeona al vencer 1-0 a Argentina.

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El equipo definitivo se estructuró bajo un esquema táctico de 4-3-3 y estuvo fuertemente dominado por la selección española y el combinado francés, aportando tres futbolistas cada uno a la nómina de gala.

La columna vertebral del equipo de gala

En la portería aparece la gran revelación del certamen, el caboverdiano Josimar Dias ‘Vozinha’, quien conquistó a los hinchas con sus actuaciones decisivas. La línea defensiva quedó conformada por los españoles Pedro Porro y Marc Cucurella en los laterales, acompañados en la zaga central por el argentino Lisandro Martínez y el francés Dayot Upamecano.

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En el centro del campo, el control del juego recae en el español Rodri Hernández, escoltado por la creatividad del galo Michael Olise y la llegada del inglés Jude Bellingham, quien firmó una destacada actuación individual con siete anotaciones a lo largo del torneo.

Un tridente ofensivo histórico

El frente de ataque reúne a tres de las máximas figuras del fútbol mundial. El argentino Lionel Messi, subcampeón tras registrar ocho goles en el campeonato, comparte la delantera con el noruego Erling Haaland, quien alcanzó los cuartos de final registrando también siete conquistas.

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La alineación la completa Kylian Mbappé por la banda izquierda. El atacante galo se consagró como el máximo artillero del certamen con diez tantos para adjudicarse la Bota de Oro y, al mismo tiempo, se convirtió en el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo al alcanzar las 22 dianas, superando el récord de Messi.