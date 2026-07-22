Mundial de Fútbol
22 de julio de 2026 a la - 16:14

España y Francia dominan el Once Ideal del Mundial 2026 votado por la afición

EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Rodri #16 of Spain lifts up the Golden Ball award after the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. Spain defeated reigning World Cup champions Argentina, who were led by Lionel Messi, with the lone goal coming from Ferran Torres #7 in the 106th minute of extra time. Andrew Harnik/Getty Images/AFP (Photo by Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JULY 19: Rodri #16 of Spain lifts up the Golden Ball award after the FIFA World Cup 2026 Final match between Spain and Argentina at New York New Jersey Stadium on July 19, 2026 in East Rutherford, New Jersey. Spain defeated reigning World Cup champions Argentina, who were led by Lionel Messi, with the lone goal coming from Ferran Torres #7 in the 106th minute of extra time. Andrew Harnik/Getty Images/AFP (Photo by Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)010919+0000 ANDREW HARNIK

Los españoles Rodri, Cucurella y Porro forman parte del equipo estrella de la FIFA tras la conquista del título ante Argentina. Kylian Mbappé lidera el ataque tras hacer historia en el torneo.

Por ABC Color

La FIFA reveló este miércoles el once ideal del Mundial 2026, una alineación de lujo elegida directamente por los aficionados a través de votación digital tras la gran final en la que España se proclamó campeona al vencer 1-0 a Argentina.

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El equipo definitivo se estructuró bajo un esquema táctico de 4-3-3 y estuvo fuertemente dominado por la selección española y el combinado francés, aportando tres futbolistas cada uno a la nómina de gala.

La columna vertebral del equipo de gala

En la portería aparece la gran revelación del certamen, el caboverdiano Josimar Dias ‘Vozinha’, quien conquistó a los hinchas con sus actuaciones decisivas. La línea defensiva quedó conformada por los españoles Pedro Porro y Marc Cucurella en los laterales, acompañados en la zaga central por el argentino Lisandro Martínez y el francés Dayot Upamecano.

En el centro del campo, el control del juego recae en el español Rodri Hernández, escoltado por la creatividad del galo Michael Olise y la llegada del inglés Jude Bellingham, quien firmó una destacada actuación individual con siete anotaciones a lo largo del torneo.

Un tridente ofensivo histórico

El frente de ataque reúne a tres de las máximas figuras del fútbol mundial. El argentino Lionel Messi, subcampeón tras registrar ocho goles en el campeonato, comparte la delantera con el noruego Erling Haaland, quien alcanzó los cuartos de final registrando también siete conquistas.

Kylian Mbappé de Francia reacciona durante la final por el tercer puesto de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Francia e Inglaterra en el Miami Stadium, en Miami Gardens, Florida.
Kylian Mbappé de Francia reacciona durante la final por el tercer puesto de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Francia e Inglaterra en el Miami Stadium, en Miami Gardens, Florida.

La alineación la completa Kylian Mbappé por la banda izquierda. El atacante galo se consagró como el máximo artillero del certamen con diez tantos para adjudicarse la Bota de Oro y, al mismo tiempo, se convirtió en el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo al alcanzar las 22 dianas, superando el récord de Messi.