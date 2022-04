“El balance es que regalamos los primeros cuarenta y cinco minutos”

En la antesala del partido más importante del mes de abril, el superclásico por la Copa Libertadores, Olimpia perdió 2-1 contra Resistencia por la octava jornada del torneo Apertura. El Decano, que jugó después de Cerro Porteño, fue superado por el Triángulo Rojo, recién ascendido y que regresó al triunfo después de perder 3-0 contra el Ciclón en la ronda anterior.

Julio César Cáceres decidió preservar a casi todos los titulares (solo Iván Torres jugó) y alineó una formación alternativa. Y antes del cierre del primer tiempo, el Decano perdía 2-0. “El balance es que regalamos los primeros 45 minutos y el rival aprovecho y sacó ventaja de eso”, expresó el Emperador después de la derrota en el Defensores del Chaco.

“Lo que más me molestó es que el equipo no estuvo ordenado en el primer tiempo, caímos en errores y estando en un equipo grande no podemos permitirlo”, puntualizó Cáceres sobre el rendimiento. “Entramos en desesperación y me llamó la atención porque siempre hablamos de que las situaciones te pueden llevar a eso. No tuvimos una noche de confianza”, agregó.

“Contra Sol jugamos mejor y nos paramos mejor, por más de que ganamos por la mínima. Por las dificultades que tuvimos armamos este equipo, me incomodó ver al equipo desordenado en el primer tiempo”, recordó el entrenador en referencia a la victoria 1-0 sobre Sol de América, el sábado pasado, en la regularización de la cuarta fecha del campeonato.

Por otra parte, el DT evitó hacer referencia a la actuación de Alfredo Aguilar, a quien sorprendió el remate de Ronaldo Martínez en el 1-0 y fue responsable, por el rebote, en el segundo tanto. “No voy apuntar en lo individual sino en lo colectivo, tuvimos muchas dificultades”, expresó. “Más que nada les daré la confianza a ellos para que se puedan sentir mejor para el próximo partido”, finalizó.