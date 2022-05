Julio Cáceres y el “no tengo el once inicial para el miércoles”

Olimpia quiere dar vuelta la página 0-4 contra Cerro Porteño por el torneo Apertura 2022 del fútbol paraguayo y comenzar a pensar en el superclásico de la Copa Libertadores, clave para buscar la clasificación a los octavos de final. A pesar de que Julio César Cáceres preservó este fin de semana a la mayoría de los titulares, el DT reveló que todavía no tiene la formación para el miércoles.

“Yo no tengo el once inicial para el miércoles, tengo que ver. Veríamos lo de Tucu (Víctor Salazar) y lo de Antolín (Alcaraz), si nos puede dar una mano. Buscaremos las mejores opciones para presentar el mejor equipo y poder luchar por la clasificación. Vamos a apostar a la recuperación física y anímica y dar lo mejor el día miércoles”, expresó Cáceres en Sajonia.

“No tengo muchas opciones. Cada día aparecen muchas dificultades a última hora para nosotros y pensamos y tratamos de presentar el mejor equipo. No hay que desmeritar al rival que te gana. En los cambios uno piensa de una forma y la gente de otra forma, pero siempre es para el bien del equipo”, agregó el entrenador, que no tendrá a Saúl Salcedo por sanción (tres amarillas).

Por otra parte, el DT hizo referencia a Richard Ortiz, prácticamente descartando la presencia del capitán por una lesión muscular. “Veremos, porque resintió su lesión y no queremos equivocarnos de vuelta. Queremos jugadores que estén a plenitud. No nos sirven los que no estén a plenitud porque tenemos que hacer un esfuerzo máximo para revertir al situación adversa”, puntualizó.