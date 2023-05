“Estamos metidos en los partidos de copa”: ¿Excusa o realidad?

Olimpia perdió 1-0 con Guaireña, que no ganaba hace 13 partidos, que solo había sumado 2 puntos de 21 posibles en el Parque del Guairá y que llevaba 3 cotejos sin convertir. La derrota frena al Decano en la búsqueda de una estabilidad en el rendimiento y en la armonía con los resultados después del 2-2 con Atlético Nacional por la Copa Libertadores en Medellín.

El entrenador Diego Aguirre analizó el partido, mencionó que buscó variantes principalmente en el segundo tiempo, pero como motivo principal, marcó que “estamos demasiados metidos en los partidos de copa”. Para el DT, el plantel no está motivado en el torneo Apertura 2023 del fútbol paraguayo como en el certamen continental. ¿Es una excusa o una realidad?

Puede que Aguirre tenga razón, pero tampoco el Franjeado tuvo un gran desempeño contra los colombianos. Y antes, había empatado 1-1 con Melgar de Perú, que no es copero, y superado por la mínima (1-0) a Patronato, que milita en la segunda división de Argentina. Con los números, el Rey de Copas ocupa puestos de clasificación a los octavos en un grupo no muy complicado.

Pero el calendario del campeonato internacional hace que los dirigidos por Aguirre tengan varios cotejos antes de la próxima presentación, que será a finales de mayo, en Paraná contra el Patrón. Y en ese intermedio, además del Albiceleste, están Cerro Porteño en La Nueva Olla, General Caballero de Juan León Mallorquín en Para Uno y Libertad en La Huerta.

“El campeonato local es obvio que desde hace varias fechas no era para Olimpia. Pusimos toda la actitud en todos los partidos, pero en la copa se buscó de forma diferente. Fue algo no hablado, pero la copa es algo que hace que no estemos con la misma motivación en el campeonato local”, añadió Aguirre en la conferencia posterior a la caída ante los guaireños.