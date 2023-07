La contundente frase de Chiqui Arce sobre su paso de Cerro Porteño a Olimpia

Francisco Arce, quien fue destituido de Cerro Porteño hace más de cinco meses, fue presentado este viernes en Olimpia, donde cumplirá su segundo ciclo con un vínculo inicial hasta diciembre del 2024. El estratega respondió ante la consulta de lo que significó la transición de un grande a otro.

“Es normal, pero no quiero entrar en ese terreno, porque siempre en cualquier determinación que uno tome en la vida y especialmente donde involucra pasión, siempre genera algún tipo de confusión”.

Lea más: Chiqui Arce resaltó la “mística” de Olimpia y apuntó a “jugarle a muerte al Flamengo”

“Lo único que digo en ese sentido es que donde estuvimos, no solamente Olimpia o Cerro, nunca nos sobró nada. No hay nadie que nos pueda apuntar con el dedo y nos pueda decir ‘no fueron profesionales, no dedicaron tiempo o no buscaron alternativas’. Siempre hemos intentado hasta donde nos alcanzó la capacidad de dar lo mejor”, afirmó Arce.

“Los números están ahí, pueden decir cualquier cosa, pero se revisan las estadísticas y se tira todo por tierra eso”, sentenció.