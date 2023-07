Chiqui Arce resaltó la “mística” de Olimpia y apuntó a “jugarle a muerte al Flamengo”

Francisco Arce habló este viernes en la conferencia de prensa de su presentación como nuevo entrenador de Olimpia, en la que estuvo acompañado por el presidente Miguel Cardona.

El entrenador fue consultado acerca del desafío que afrontará el Decano en los octavos de final de la Copa Libertadores ante el Flamengo, rival al que visitará el próximo 3 de agosto en Río de Janeiro y al que recibirá el día 10 en Asunción.

“La Copa Libertadores, para equipos como Olimpia, tiene un plus extra. No es poca cosa la mística y la historia [...]. Vamos a jugarle a muerte al Flamengo, no existe otra”, aseguró ‘Chiqui’.

“Es un rival que ha recuperado y perdido a algunos futbolistas, ha agregado algunos con la llegada de Sampaoli”, añadió.

“Hemos visto varios partidos por gusto o por costumbre de mirar el fútbol brasileño. Tendremos información de todas las formas y vamos a usar todos los recursos que tenemos allá. Información de colegas entrenadores, espías y todo”, sentenció, entre risas, Francisco Arce.