Iván Torres, tras arreglar con el Goiás: “contento por el desafío”

Tras quedar libre de Olimpia, club en el que cosechó nueve títulos, Iván ‘Tito’ Torres continuará su carrera en el Goiás, recientemente descendido a la Serie B de Brasil. El lateral izquierdo analizó lo que será su nuevo ciclo en el equipo de Goiânia.

“Siempre es bueno tener nuevas oportunidades, las cuales voy a aprovechar al máximo. Lo tomo con tranquilidad, sabiendo que hay un desafío importante para el club, que es ascender”, expresó.

“La verdad que estoy muy contento de haber tomado este desafío, con el deseo que se pueda finiquitar y viajar ya. El contrato sería por un año”, añadió.

“Es como si fuera que tengo 20 años otra vez. Es bueno tener cambios y espero que pueda salir todo bien”, comentó Iván.

“Soy un agradecido, realmente Olimpia me dio todo como club y me formó como jugador y como persona. Siempre, donde me vaya, quiero dejar un legado, que fui buen compañero y siempre fui correcto. Olimpia ya es un punto aparte, es parte del pasado. Les deseo lo mejor a mis excompañeros que están ahí”, dijo Torres, recordando al Decano, donde estuvo en tres ciclos desde el 2015.

“Si te critican, es porque sos bueno. Si no hubiera críticas, te tenés que preocupar. Me encanta que me critiquen y digan cosas. Lo más importante es lo que yo creo de mí y mi familia crea de mí. Hoy, con las estupideces que se dicen en redes sociales, la verdad que no les doy pelota”, aseguró.

El jugador de 32 años también contó que Libertad jamás tuvo un acercamiento formal, a diferencia de otros clubes del fútbol paraguayo, los cuales no reveló.