Olimpia: Los 23 convocados con una baja sensible y un regreso

Olimpia disputa hoy un partido muy importante por el torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo. El Decano enfrenta a General Caballero de Juan León Mallorquín con la obligación de ganar para no comprometer el liderato: el cotejo empieza a las 17:00, en el estadio Luis Salinas de la ciudad de Itauguá. Para el encuentro, el técnico Martín Palermo citó a 23 jugadores.

En la nómina de convocados, el Franjeado tiene una baja sensible: no está Richard Ortiz. A causa de una lesión muscular, el capitán fue descartado y sería reemplazado por Marcos Gómez en el once titular. Por su parte, la novedad entre los elegidos por el entrenador argentino es la vuelta del atacante Hugo Benítez, quien no juega desde el 1 de setiembre, en el 2-1 al 2 de Mayo.

Olimpia: Los 23 convocados de Martín Palermo

Gastón Olveira

Rodrigo Frutos

Carlos Espínola

César Olmedo

Junior Barreto

Manuel Capasso

Hugo Fabián Benítez

Tobías Morínigo

Ramón Martínez

Alex Franco

Marcos Gómez

Matías Vera

Paul Riveros

Carlos Arrúa

Pedro Zarza

Rodney Redes

Hugo Fernández

Derlis González

Lucas Pratto

Hugo Adrián Benítez

Kevin Parzajuk

Brian Montenegro