Bolívar vs. Cerro Porteño: resultado, resumen y goles

Cerro Porteño fue humillado en La Paz, pero avanzó a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Ciclón perdió 4-0 con Bolívar y acabó segundo, por detrás de Palmeiras, que superó 6-0 a Sporting Cristal y accedió a la próxima instancia con puntaje ideal (18).

Bolívar vs. Cerro Porteño minuto a minuto

93′ ¡Final del partido en La Paz!

Final del partido en La Paz: Bolívar goleó 4-0 a Cerro Porteño.

92′ Tarjeta amarilla en Cerro Porteño

Robert Piris da Motta es amonestado en Cerro Porteño.

90′ Tiempo cumplido: ¡3 minutos más!

El juez adiciona 3 minutos al segundo tiempo de Bolívar vs. Cerro Porteño.

89′ Modificación en Bolívar

Escleizon Freita sustituye a Yomar Rocha en Bolívar.

81’ Tarjeta amarilla en Bolívar

Fábio Gomes es amonestado en Bolívar.

80′ ¡Gol de Bolívar!

Fábio Gomes convierte el cuarto tanto de Bolívar, que golea 4-0 a Cerro Porteño.

¿A DÓNDE FUE VALDÉZ? Mala salida del defensor y gol de Fabio Gomes para que Bolívar esté 4-0 ante Cerro Porteño.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/d3Cm13GWen — SportsCenter (@SC_ESPN) May 29, 2025

72′ Modificación en Cerro Porteño

Bruno Valdez ingresa por Gustavo Velázquez en Cerro Porteño.

71′ Modificaciones en Bolívar

Fabio Gomes y Bruno Sávio sustituyen a Dorny Romero y Jhon Velásquez respectivamente en Bolívar.

67′ Tarjeta amarilla en Bolívar

Robson Matheus es amonestado en Bolívar.

66′ Modificación en Cerro Porteño

Derlis Rodríguez reemplaza a Matías Pérez en Cerro Porteño.

55′ Tarjeta amarilla en Cerro Porteño

Wilder Viera, recién ingresado, es amonestado por una falta.

51′ Modificaciones en Cerro Porteño

Juan Iturbe, Federico Carrizo y Jorge Morel dejan el campo para los ingresos de Francisco Da Costa, Alexis Fariña y Wilder Viera.

49′ ¡Gol de Bolívar!

Patricio Rodríguez convierte el 3-0 de Bolívar sobre Cerro Porteño.

¡QUÉ JUGADOR, PATITO! Rodríguez marcó el TERCERO de Bolívar con un golazo vs. Cerro Porteño.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/5EO9N3NfYd — SportsCenter (@SC_ESPN) May 29, 2025

47′ Alan Benítez salvó a Cerro Porteño

Corte perfecto y oportuno de Alan Benítez para evitar el tercero de Bolívar.

46′ Arranca el segundo tiempo en La Paz

Bolívar y Cerro Porteño juegan la complementaria en La Paz: gana la Academia 2-0.

48′ Final del primer tiempo en La Paz

Bolívar derrota 2-0 a Cerro Porteño al cierre del primer tiempo en el Hernando Siles.

47′ ¡Gol de Bolívar!

Antonio Melgar convierte el segundo del Bolívar, que derrota 2-0 a Cerro Porteño.

TUKI... ¡GOLAZO DE BOLÍVAR! Melgar la picó para anotar el 2-0 que los mete en puestos de #Sudamericana.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/tt6hC8XHCu — SportsCenter (@SC_ESPN) May 29, 2025

45′ Tiempo cumplido: ¡2 minutos más!

El árbitro adiciona dos minutos al primer tiempo de Bolívar vs. Cerro Porteño.

44′ Tarjeta amarilla en Cerro Porteño

Gustavo Velázquez es amonestado en Cerro Porteño.

44′ Tarjeta amarilla en Bolívar

Patricio Rodríguez es amonestado en Bolívar.

41′ ¡Gol de Bolívar!

Dorny Romero, de cabeza, convierte el primer gol del partido. Bolívar derrota 1-0 a Cerro Porteño.

¡QUIERE #SUDAMERICANA! Dorny Romero pone el 1-0 de Bolívar para escalar a la tercera posición del Grupo G.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Premium pic.twitter.com/W9KQmIcnui — SportsCenter (@SC_ESPN) May 29, 2025

27′ Tarjeta amarilla en Bolívar

Antonio Melgar Vargas es amonestado en Bolívar. Es el primero del partido.

22′ Patricio Rodríguez tuvo el primero de Bolívar

Cerro Porteño defiende muy cerca de Alexis Martín Arias. Patricio Rodríguez estuvo cerca de convertir.

18′ Cerro Porteño, sin ataques en 18 minutos

Cerro Porteño todavía no generó una situación de gol ante Bolívar en casi 20 minutos del primer tiempo.

10′ Doble atajada de Alexis Martín Arias

Alexis Martín Arias evitó en dos ocasiones el gol de Bolívar. El portero sacó dos mano a mano a Dorny Romero.

8′ Alexis Martín Arias salvó a Cerro Porteño

Alexis Martín Arias, esta vez, evitó el gol de Bolívar.

6′ Error de Alexis Martín Arias en un córner

Alexis Martín Arias salió a destiempo en un tiro de esquina y complicó la portería. El cabezazo rival pasó lejos del arco.

5′ Cerro Porteño espera en campo propio

Cerro Porteño juega un partido típico en la altura: aguarda, defendiendo en terreno propio, y espera contra golpear.

21:30 ¡Comenzó el partido en La Paz!

Bolívar y Cerro Porteño juegan por la sexta fecha del Grupo G de la Copa Libertadores 2025.

20:40 La formación confirmada de Bolívar vs. Cerro

Flavio Robatto definió la alineación de Bolívar para enfrentar a Cerro Porteño por la Copa Libertadores 2025.

20:30 La formación confirmada de Cerro vs. Bolívar

Diego Martínez definió la alineación de Cerro Porteño para enfrentar a Bolívar por el boleto a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

20:20 ¡Cerro Porteño fue inhibido por la FIFA!

La FIFA inhibió a Cerro Porteño por una deuda del club al Bolívar por el pase de Francisco da Costa.

20:00 La Policía buscó, pero no encontró a Bobadilla...

Globoesporte reveló que la Policía Militar buscó a Damián Bobadilla para declarar sobre la denuncia realizada por Miguel Navarro por una supuesta frase xenófoba.

19:40 ¿Dónde ver hoy Bolívar vs. Cerro Porteño?

Cerro Porteño enfrenta hoy a Bolívar en busca de la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Conozca en qué canal ver en vivo.

19:20 Miguel Navarro: de la agresión a los insultos

Miguel Navarro denunció a Damián Bobadilla por xenofobia, pero el jugador no escapa a polémicos momentos. Agredió a un Policía en Perú e insultó a Julio Enciso en Paraguay.

19:00 Julio Enciso defendió a Damián Bobadilla

Julio Enciso publicó una imagen en Instagram y defendió a Damián Bobadilla recordando un cruce con Miguel Navarro después de fallar un penal con la selección de Paraguay por las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

18:40 La Sudamericana y la Libertadores, por ABC

Guaraní vs. Boston River en Copa Sudamericana y Bolívar vs. Cerro Porteño en Copa Libertadores, por ABC Cardinal 730 AM, ABC FM 98.5, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

18:20 Guaraní, en la antesala de Cerro Porteño

Guaraní disputa la última fecha del Grupo A de la Copa Sudamericana 2025. El Aborigen busca el boleto a los octavos de final o a los playoffs. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC TV Paraguay en Youtube.

17:40 La definición del torneo Apertura sin Cerro

Libertad y Guaraní llegan a la última fecha peleando por el torneo Apertura 2025 del fútbol paraguayo. El Gumarelo depende de sí mismo para campeonar.

17:20 Robert Morales, ex Cerro, campeón en México

Toluca derrotó 2-0 a América en la revancha de la final y es campeón del torneo Clausura de la Liga MX. El paraguayo Robert Morales ingresó en el segundo tiempo y celebró el primer título en el fútbol azteca.

17:00 El ex Cerro Porteño denunciado por xenofobia

Miguel Navarro denunció un supuesto acto de xenofobia de Damián Bobadilla en la victoria de São Paulo sobre Talleres de Córdoba por la Copa Libertadores 2025.

16:40 Fabián Balbuena a Cerro Porteño: “Todo mentira”

Fabián Balbuena desmintió la venida a Cerro Porteño para la segunda parte del año. “Hoy es muy difícil volver a Sudamérica”, expresó el defensor de la selección de Paraguay a ABC.

16:20 Los viajeros a La Paz para la Copa Libertadores

Cerro Porteño viajó a Bolivia con 25 jugadores: no están Roberto Jr. Fernández, Gabriel Aguayo, Cecilio Domínguez y Jonatan Torres.

16:00 Alerta Cerro: Jr. Fernández no viajó a La Paz...

Cerro Porteño informó que Roberto Jr. Fernández “presenta un cuadro inflamatorio ocular”. El futbolista está descartado para el partido de Copa Libertadores 2025 frente a Bolívar.

15:40 Cerro Porteño, por el boleto a los octavos

Cerro Porteño enfrenta hoy a Bolívar por la sexta y última fecha del Grupo G de la Copa Libertadores 2025. El Ciclón sube a los 3.650 metros de altitud de La Paz para buscar la clasificación a los octavos de final.

15:20 ¿Qué necesita Cerro para clasificar a octavos?

Cerro Porteño disputa hoy la última fecha del Grupo G de la Copa Libertadores 2025. El Ciclón busca el boleto a los octavos de final en los 3.650 metros de altura de La Paz.

15:00 ¿A qué hora juega Bolívar vs. Cerro Porteño?

Cerro Porteño enfrenta hoy a Bolívar en busca de la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Conozca la hora del partido.