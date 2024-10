Libertad vs. Olimpia: La fecha, la hora y el estadio del clásico

Olimpia vuelve a ser el único que depende de sí para conquistar el torneo Clausura 2024 del fútbol paraguayo. En la cierre de la fecha 15, el Decano festejó el empate sin goles de Nacional y 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero, que solo sumaron un punto y quedaron a 4 y 5 unidades respectivamente. Y en el camino hacia el título el siguiente rival es el vigente tricampeón.

Lea más: Fútbol paraguayo: Así está la tabla del torneo Clausura 2024

El Franjeado enfrentará a Libertad de Daniel Garnero, que no está en la pelea por un nuevo campeonato (séptimo con 19 unidades) y que encadena tres derrotas al hilo en el certamen de Liga. El clásico blanco y negro será en la antesala del superclásico, que fue programado para el domingo 26 de octubre, a las 17:30, en el estadio Defensores del Chaco de Asunción.

Libertad vs. Olimpia, el domingo en Sajonia

El clásico entre Olimpia y Libertad será el domingo 20 de octubre, a las 20:00, hora de Paraguay, en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción. En la ronda 16, el Rey de Copas jugará después de Cerro Porteño (ese mismo día, a las 17:30 vs. Sol de América) y antes de Nacional (lunes vs. Sportivo Luqueño) y 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero (lunes vs. Guaraní).