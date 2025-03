Copa Libertadores Sub 20: El Grupo A luego del 1-1 de Olimpia

Olimpia empató en la segunda fecha del Grupo A y condicionó la clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores Sub 20 Paraguay 2025. El Decano estaba obligado a ganar, pero no pasó del 1-1 con O’Higgins en el Gunther Vogel de la ciudad de San Lorenzo. Aunque el Franjeado continúa con vida, solo puede avanzar como mejor segundo, un escenario bastante complicado.

Los dirigidos por Derlis Caballero suman 1 punto, con -5 en el saldo de goles, y ocupan el último lugar de la tabla: quedó a 5 del puntero Flamengo, que lidera con 6 y a 2 del escolta Danubio, que tiene 3. En la última ronda, el conjunto paraguayo enfrenta a los uruguayos con la necesidad de golear por la derrota 6-1 frente al Rubro-negro y esperar por un milagro en los otros dos grupos.

Copa Libertadores Sub 20: El Grupo A

Olimpia necesita un milagro para clasificar

Ninguna serie tendrá a dos equipos con 6 puntos en la segunda ronda de la Copa Libertadores Sub 20. Por ende, Olimpia mantiene las chances, pero no depende de sí mismo. Además de ganar por una buena diferencia, necesita que O’Higgins no triunfe sobre Flamengo y que los otros segundos no sumen más de 4 puntos y tengan mejor saldo de goles al termino de la tercera.